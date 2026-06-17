¡Histórico Messi! Triplete goleador para estrenarse en su sexto Mundial en el trinfo de Argentina ante Argelia

No hay palabras. Vienen unas cuantas por delante, pero lo de Leo Messi no se puede contar sin ser Víctor Hugo Morales, sólo disfrutar y reverenciar. Cumple 39 años la próxima semana, juega su sexto Mundial, y Messi sigue siendo el gran protagonista. Tres goles en su estreno, ovación en Kansas City, y el planeta pendiente de él de nuevo. Hat-trick para convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, igualando a Klose con 16 goles. Ni cotiza que en los próximos días le superará. Era el estreno de la vigente campeona mundial, Argentina, y Messi convirtió la madrugada peninsular en un espectáculo.

A los 17 minutos de estrenarse en su sexto campeonato, ya había firmado el mejor gol en lo que llevamos de torneo, una arrancada culminada con un disparo que se coló por la escuadra. Con la involuntaria colaboración de Luca Zidane, también es cierto, pues el portero argelino pudo hacer más. Pero habiendo desfilado ya la mayoría de selecciones -no todas todavía, 48 son unas cuantas y eso lleva días-, Messi ya es protagonista.

Ya había avisado antes, a los cuatro minutos lanzó el balón a la red rival, pero el tanto fue anulado por un fuera de juego del que Messi era consciente. Lo mismo pasó poco después en la meta contraria, Chaibi acertaba pero por centímetros, su gol tampoco subía al marcador.

Llegarían dos goles más. Si alguien pensaba que el rosarino llegaba a esta Copa del Mundo para darse un homenaje de despedida, pronto se desengañó. En la segunda parte aprovechó un rebote para hacer el segundo tanto y, poco después, se inventaba un ajustado zapatazo para firmar un triplete que ya es historia de los mundiales. En el año 2026. Exactamente 20 años después, mismo día, de hacer su primer gol mundialista. Fue en Gelsenkirchen, ante Yugoslavia. Messi le marcaba goles a países que ya no existen, y hoy en día sigue igual que siempre. Eso sí, hay que reseñar que al final de la primera parte le clavó los tacos en el gemelo a un rival jugándose incluso la roja, la historia podría haber sido bien distina.

Los guardaespaldas de Messi

Argelia, actor secundario en la fiesta albiceleste, lleva años armando selecciones que juegan bien al fútbol, como hacía en los años 80 con Rabah Madjer. Riyad Mahrez es su mito actual pero, a sus 35 años, y a diferencia de Messi, su calidad no le alcanza para cubrir el lógico declive físico. Suplente,

La duda que transmite Argentina es cómo responderá ante rivales con más colmillo que la plástica pero meliflua Argelia. La célebre economía del esfuerzo que practica Messi es habilitada por ese férreo dispositivo de guardaespaldas que forma detrás de él, Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo de Paul -este último cumple ese rol tanto dentro como fuera del terreno de juego-. El peleón Lautaro Martínez no marca diferencias pero siempre se deja ver, mientras que el último atacante, Tiago Almada, mantiene el nivel mostrado en el Atlético de Madrid: esotérico, oculto e impenetrable para los no iniciados.

El estadio de los Kansas City Chiefs -que, por otro lado, está en el estado de Misuri, no Kansas- fue el escenario de la gran puesta en escena de Leo Messi en Estados Unidos. Patrick Mahomes, la gran estrella actual de la NFL estadounidense, vivió el partido desde un palco del estadio, repleto de camisetas albiceleste. Decenas de miles de argentinos han viajado al Mundial, como siempre, pero también había muchos locales, muchos asiáticos también, en las gradas con la camiseta de Argentina. Testigos en directo de la leyenda de Leo Messi.