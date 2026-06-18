Giroud coloca al jugador revelación de Marruecos en el Real Madrid: “Jugará allí el año que viene”

El Mundial siempre deja sorpresas, tanto en resultados como en jugadores. Selecciones que van de tapadas y futbolistas desconocidos para la opinión pública que dan un recital en su primer partido. Un caso particular sobre esto último fue el de Ayyoub Bouaddi, el mediocentro del Lille que dio un recital con Marruecos ante Brasil en el 1-1 inaugural entre ambos combinados. El pivote revelación de Marruecos ya está en boca de todos y lo colocan incluso en el radar del Real Madrid, en palabras de un compañero suyo de equipo, Giroud.

El partido de Bouaddi ante toda una Brasil, siendo clave no solamente tapando y cortando balones, sino con la pelota en los pies, dirigiendo y siendo decisivo también en el ataque de Marruecos, despertó el interés de medio mundo. Para los que no siguen la Ligue 1, la competición francesa, el joven centrocampista de 18 años del Lille era todo un descubrimiento, un diamante en bruto que estaban encontrando en ese preciso momento.

Uno que lo conoce bien, tras el revuelo que generó su partidazo ante Brasil, se ha encargado de hacerle un flaco favor, colocándolo todos los focos mediáticos habidos y por haber. Giroud ha afirmado en unas declaraciones que el año que viene Bouaddi, la revelación de Marruecos en el Mundial, estará jugando en el Real Madrid.

Fue durante una de las retransmisiones de la BBC, donde Oliver Giroud ejerce como comentarista, cuando habló sobre la revelación del torneo, un joven de 18 años con el que comparte equipo en el Lille, Ayyoub Bouaddi: «Me impresionó su madurez y por su entorno, que es realmente saludable, anota en primer lugar. Tiene la cabeza bien amueblada en el sentido de que es tranquilo y seguro de sí mismo. Es un regalo tenerle en tu equipo y Marruecos debe estar muy feliz por contar con él».

Bouaddi, con un valor de mercado actual de 50 millones de euros, verá aumentado su caché tras este Mundial con total seguridad; según Giroud, «su traspaso será por encima de los 60 o 70 millones de euros; este es el precio en el mercado ahora».

«Será complicado para Lille para quedárselo, lo único que tiene que hacer es mejorar la finalización, algo de lo que en el equipo nos burlamos mucho de él. Necesita ser más agresivo delante de la portería y, si lo consigue, le veo en el Real Madrid desde la temporada que viene», confesó Giroud, que no dudó ni un segundo en reforzar esa vinculación de Bouaddi con el Real Madrid.

Cabe recordar que Bouaddi es francés de nacimiento, se crió en Senlis, aunque es de padres marroquíes. Ante las dudas de ir convocado con Francia, optó por representar al país de sus padres, Marruecos, donde se ha hecho con un sitio como titular desde el primer momento.

«Todos mis amigos y varios compañeros me hablaron de Patrick Vieira y Sergio Busquets diciéndome que él era la mezcla de ambos. Todavía le falta para alcanzar a ambos, pero hay similitudes», comenta Giroud sobre Bouaddi, un futbolista que, pese a su juventud, reúne muchas cualidades, todas positivas.