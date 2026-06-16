Marcos López analiza en su sección OKSCOUTING al futbolista Ayyoub Bouaddi, que juega en el Lille y causó muy buena sensación en el debut de Marruecos en el Mundial 2026. Marcos López explica las claves de este futbolista de tan sólo 18 años que será a buen seguro uno de los nombres del mercado de fichajes este verano.
Bouaddi, cerebro dentro y fuera
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