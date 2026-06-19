La Premier League estrecha el cerco sobre un centrocampista de la lista de Mourinho

El Tottenham prepara una oferta para intentar seducir a Mateus Fernandes. Desde Inglaterra apuntan a que el club inglés ha sido el último en llamar a la puerta del futbolista que está en la lista de Mourinho para el centro del campo del Real Madrid y al que también siguen de cerca otros grandes como el PSG o el United. El West Ham ha tasado al centrocampista portugués en 90 millones de euros.

El Real Madrid ha hecho los deberes tras confirmarse la victoria de Florentino Pérez en las elecciones y el fichaje de Ibrahima Konaté ha sido el último en anunciarse después de una secuencia en la que también se han confirmado las llegadas de Bernardo Silva, Cucurella y José Mourinho, además de la renovación de Antonio Rüdiger. El próximo en hacerse oficial será el de Dustin Dumfries, que fue otra de las contrataciones que Florentino Pérez anunció antes de que los socios le volvieran a votar en masa para dirigir al Real Madrid durante los cuatro próximos años.

A pesar de haber cumplido con creces durante esta semana, el Real Madrid sigue vigilando el mercado y busca opciones para reforzar la defensa y el centro del campo. Uno de los jugadores que salió a colación en la reunión que mantuvo la dirección deportiva con José Mourinho y Jorge Mendes fue el de Mateus Fernandes, un centrocampista de 21 años del West Ham que es uno de los jugadores más cotizados en el mercado.

La lista de Mourinho para el centro del campo

A pesar de su descenso con el West Ham, su buen hacer durante la temporada le ha confirmado como uno de los centrocampistas con más presente y futuro del mundo. Por ello figura en la lista de José Mourinho para el Real Madrid y por este motivo media Premier League sigue sus pasos. Según informa The Athletic, el Tottenham ha sido el último equipo en llamar a la puerta del futbolista al que también sigue de cerca el United, que busca un sustituto para Casemiro y tiene los 90 millones que pide el West Ham por el jugador.

De momento, el Real Madrid y José Mourinho siguen estudiando con calma el mercado mientras se agiliza la operación salida, algo indispensable para poder hacer una gran inversión este año en un futbolista. El nombre de Enzo Fernández también fue mencionado por el entrenador portugués, pero, a pesar de la insistencia del entorno del jugador, en el Real Madrid quieren tener calma a la hora de realizar una inversión que se iría a los 120 millones de euros en el futbolista.

Después de haber cerrado la contratación de cuatro futbolistas que equilibrarán el equipo de José Mourinho y ayudarán a corregir errores del pasado, el Real Madrid piensa en la operación salida y tendrá paciencia a la hora de hacer los próximos movimientos en este verano de fichajes. Los habrá, pero se cocerán a fuego lento.