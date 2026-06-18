Sale a la luz la última petición de Mourinho al Real Madrid

José Mourinho sigue diseñando el nuevo Real Madrid mientras desde Valdebebas trabajan a destajo para darle el mejor equipo posible al técnico portugués y de paso intentar darle otro fichaje galáctico. En las últimas horas también se ha filtrado que el ex del Benfica habría pedido al club blanco el fichaje de un nuevo centrocampista y su nombre es Enzo Fernández. La petición del técnico puede acelerar una transacción que en la dirección deportiva blanca no tenían muy clara.

El Real Madrid está haciendo los deberes en un mes de junio de los de antaño, en el que ha fijado la columna vertebral del equipo que dirigirá José Mourinho a partir de este mes de julio. El miércoles, el club blanco anunció el fichaje de Bernardo Silva después de obrar otra jugada maestra y anticiparse a Barcelona y Atlético de Madrid, que también andaban tras la leyenda del City, que optó por no renovar su contrato tras hacer historia con el club. Este no será el último fichaje.

La contratación de Bernardo Silva se suma a la de Marc Cucurella, Dustin Dumbries e Ibrahima Konaté, que fueron anunciados anteriormente. A estas contrataciones se les sumará un central más y un centrocampista. Nico Schlotterbeck, Alessandro Bastoni y Rubén Dias son los favoritos para reforzar la defensa, mientras que para el centro del campo vienen sonando desde hace días los nombres de Enzo Fernández o Mateus Fernandes, que también está en la agencia de Jorge Mendes y en la lista de José Mourinho.

Mourinho pide a Enzo Fernández

El nombre de Enzo Fernández es el que con más fuerza está sonando en las últimas horas después de que el diario Marca y el periodista Fabrizio Romano informaran que se ha convertido en el principal objetivo del Real Madrid. ¿El motivo? Según estos medios, José Mourinho habría pedido su fichaje en una reunión mantenida con la dirección deportiva blanca en la que también habrían salido otros nombres como el de Mateus Fernandes.

Como venimos informando en OKDIARIO desde hace meses, Enzo Fernández se ha ofrecido en varias ocasiones al Real Madrid a través de su representante Javier Pastore y en el club blanco nunca han tenido muy claro su fichaje. El Chelsea ha tasado al jugador en 120 millones de euros y en Valdebebas siempre han visto esa cantidad como inasumible para hacerse con el futbolista; tiene contrato con el club blue hasta el próximo año 2032.

A pesar de que aún le quedan seis años de contrato en Londres, Enzo Fernández tiene claro que quiere dejar la ciudad y jugar en el Real Madrid. Esto ya lo dejó caer en una entrevista realizada en su día en unas declaraciones que le costaron un castigo en el Chelsea. «Me gustaría vivir en España. Me gusta mucho Madrid; me recuerda a Buenos Aires. Viviría en Madrid. El jugador vive donde quiera. Con el inglés me defiendo, pero con el español estaría mejor», dijo lanzando un guiño al club blanco.

En el Real Madrid no han querido entrar en esta operación en las últimas semanas, pero la petición de José Mourinho podría cambiar las tornas con respecto a la contratación del centrocampista que tendría que darle sentido al juego del equipo a partir de la próxima temporada.