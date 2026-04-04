Muriqi tumba al Real Madrid en el tiempo de descuento y desata la locura en el estadio de Son Moix

El RCD Mallorca firmó una de las victorias más importantes de su temporada tras imponerse por 2-1 al Real Madrid en Son Moix, en un encuentro marcado por la intensidad, la lucha y un desenlace dramático que se resolvió en el tiempo añadido con un gol decisivo de Vedat Muriqi.

El conjunto bermellón supo interpretar a la perfección el tipo de partido que necesitaba. Desde el inicio, apostó por un bloque compacto, líneas juntas y transiciones rápidas, incomodando constantemente a un Real Madrid falto de ritmo, precisión y claridad en los últimos metros. Los de blanco, con Kylian Mbappé regresando a la titularidad, no lograban conectar en ataque, mientras que la ausencia inicial de Vinícius Jr. restaba profundidad al equipo.

El primer tiempo fue un reflejo de esa incomodidad. El Mallorca cedía el balón, pero no el control emocional del partido. Cuando el Real Madrid lograba acercarse, emergía la figura de Leo Román, firme y seguro bajo palos. Y cuando parecía que el empate sin goles sería el resultado al descanso, llegó el golpe local.

En el minuto 41, Pablo Maffeo explotó el espacio a la espalda de la defensa y asistió a Manu Morlanes, que definió con sangre fría para marcar el 1-0. Un tanto que castigaba la desorganización defensiva del Real Madrid y premiaba la fe del Mallorca.

Tras el descanso, el conjunto blanco intentó reaccionar, pero lo hizo más con empuje que con fútbol. La entrada de Jude Bellingham y Vinícius buscó cambiar el ritmo del partido, pero el equipo siguió sin fluidez. Las conexiones ofensivas eran imprecisas y el Mallorca se sentía cada vez más cómodo defendiendo su ventaja.

A medida que avanzaban los minutos, el partido se volvió más físico, más trabado y más favorable al guion local. El Mallorca resistía con orden, mientras el Real Madrid acumulaba centros y acciones sin demasiado peligro real. Sin embargo, en el minuto 88, cuando el partido parecía escaparse definitivamente, apareció el balón parado como salvavidas blanco.

Un córner ejecutado por Trent Alexander-Arnold encontró la cabeza de Éder Militão, que firmó el 1-1 y devolvió la esperanza a los visitantes. Pero este Mallorca tenía reservada la última palabra. Lejos de venirse abajo, el equipo reaccionó con carácter. Ya en el tiempo añadido, una jugada colectiva perfectamente ejecutada terminó con Mateo Joseph filtrando un pase preciso para Muriqi, que controló en carrera y soltó un disparo imparable para hacer el 2-1 definitivo.

El gol desató la euforia en Son Moix y confirmó una victoria construida desde la resistencia, la disciplina táctica y la fe hasta el último segundo. El Mallorca suma tres puntos vitales que le permiten salir provisionalmente de los puestos de descenso, mientras que el Real Madrid se marcha con una derrota que deja dudas en su juego y en su capacidad de reacción.

Un triunfo de enorme valor para los bermellones y un aviso serio para un Real Madrid que deberá cambiar su imagen si quiere competir al máximo nivel en el tramo decisivo de la temporada.