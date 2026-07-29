Sánchez no ha atendido ni resuelto, ni una sola demanda del Govern de Prohens en los tres años de la legislatura. Esta es la principal conclusión de la reunión que ha mantenido esta tarde en el Consolat la presidenta del Govern, Margalida Prohens, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la cual ha lamentado la falta de avances en la agenda balear por parte del Gobierno de España.

Tras cuatro reuniones bilaterales durante la actual legislatura, Prohens ha asegurado que «los principales asuntos pendientes que dependen del Gobierno de España continúan sin avances», a pesar de haber sido planteados reiteradamente durante los últimos tres años.

En el encuentro, la presidenta ha trasladado al presidente del Gobierno de España la preocupación por la emergencia migratoria que viven las Baleares, que representa un drama humanitario y que ha recordado que es competencia exclusiva del Estado.

En este sentido, ha recordado que durante el último año y medio han llegado más de 11.000 personas de forma irregular a las Illes Balears en 606 pateras, mientras que los consells insulars tutelan actualmente a cerca de 880 menores migrantes no acompañados (menas), duplicando la capacidad ordinaria prevista por el Ministerio de Infancia.

También ha advertido de la situación especialmente preocupante que vive Formentera, que concentra este año 1.857 llegadas en 118 embarcaciones. «Unas cifras inasumibles para la isla», ha insistido.

Ante esta situación, Prohens ha reclamado al presidente Sánchez un plan específico para la emergencia migratoria en las Illes Balears, que incluya el refuerzo de las fronteras, la lucha contra las mafias, actuaciones en los países de origen y de tránsito, la activación permanente de Frontex en la ruta entre Argelia y las Islas Baleares y una financiación suficiente para que los consells insulars puedan hacer frente a esta realidad.

Durante la reunión también se ha abordado la situación de la vivienda. La presidenta ha explicado las medidas impulsadas por el Govern para promover cerca de 10.000 viviendas a precio limitado, un 30 % por debajo del precio de mercado y con el requisito de cinco años de residencia en las Illes, así como la construcción de más de 1.000 viviendas de promoción pública antes de finalizar la legislatura.

En este sentido, Prohens ha reiterado la necesidad de que el Gobierno de España eleve hasta los 1.200 euros el límite para acceder a las ayudas al alquiler, tramite la ley antiocupación para dar seguridad a los propietarios y permita aflorar nuevas viviendas al mercado residencial de nuestras Illes, así como desbloquear los proyectos residenciales que dependen de él, como Son Busquets en Palma y Can Escandell en Ibiza, que suman más de 1.300 viviendas, pero sobre los que prácticamente no ha habido avances.

Prohens también ha trasladado al presidente Sánchez la necesidad de que Aena alinee su planificación con las políticas de contención y límites que desarrollan las islas.

La presidenta ha recordado que el Govern ya ha impulsado medidas como el crecimiento cero de plazas turísticas, la prohibición de nuevos pisos turísticos en edificios plurifamiliares, la reducción del techo de cruceristas, la lucha contra la oferta ilegal y la limitación de la entrada de vehículos. Por ello, ha considerado incompatible esta estrategia con la previsión de Aena de incrementar la capacidad aeroportuaria hasta los 36 millones de pasajeros y con los planes de ampliación del aeropuerto de Eivissa.

En este sentido, también ha reclamado al Gobierno de España que respete la autonomía de las Illes Balears para que cada consell insular pueda regular la entrada de vehículos y de rent a car.

Financiación¡ y Régimen Especial

Prohens también ha trasladado el rechazo del Govern a la propuesta actual de nuevo sistema de financiación autonómica porque no tiene en cuenta los criterios defendidos, como el crecimiento poblacional o la población flotante, reduce el peso de la insularidad y contempla únicamente el principio de ordinalidad para Cataluña.

Igualmente, ha reiterado la oposición a la «mal llamada» condonación de la deuda planteada por el Gobierno central y ha reclamado retomar la negociación para renovar y ampliar el Régimen Especial de las Islas Baleares antes de que expire en 2028.

Por otra parte, le ha expuesto que, pese a las reiteradas peticiones de reunión del vicepresidente y conseller de Hisenda, Antoni Costa, tanto a la exministra de Hacienda María Jesús Montero como al actual ministro del ramo, Arcadi España, para la renovación del Régimen Especial, que expira en 2028, Prohens ha trasladado la falta de respuesta y la ausencia de avances por parte del Gobierno de España.

Sobre el convenio ferroviario, pese al compromiso de avanzar en la negociación de la financiación por parte del Gobierno de España para los proyectos que se están tramitando en las Illes Balears, como el tren a Llucmajor, el tren a Alcúdia, el metro a Son Espases o incluso el tren a Artà y Capdepera, de momento la negociación se encuentra actualmente bloqueada por parte del Gobierno de España.

Por ello ha solicitado una reunión técnica para desbloquear esta negociación y poder firmar un convenio ferroviario, como sí ha firmado el Gobierno de España con Canarias.

Además, le ha recordado la necesidad de iniciar también una negociación para los convenios de carreteras con los cuatro consells insulares.

La presidenta ha concluido que, a pesar de la falta de resultados, el Govern continuará reclamando los avances necesarios en la agenda balear y defendiendo los intereses de los ciudadanos de las Illes Balears ante el Gobierno de España.