Los expertos lo recomiendan: qué pasa si rocías vinagre en la entrada de tu casa

El vinagre blanco se ha convertido en uno de los aliados caseros más eficaces para mantener las casas limpias sin recurrir a productos químicos costosos y complicados de conseguir. Aunque se suele usar más en el baño o la cocina, hay un truco poco conocido que muchos han empezado a aplicar en los últimos meses.

Se trata de rociarlo en la entrada de la casa. Es un hábito económico y sencillo y que está ganando terreno al ser más práctico. Una de las claves de este método es que actúa como barrera repelente y como inhibidor natural frente a muchas plagas domésticas. Hormigas o arañas suelen evitar esas zonas al detectar ese olor, lo que lo convierte en una alternativa muy práctica.

Además, para los amantes de la armonización del hogar, se puede utilizar como un «limpiador energético». Con unas pulverizaciones en el marco de la puerta, el ambiente se puede renovar. Para un mayor efecto, se tiene que aplicar en tres puntos clave de la vivienda: cocina, baño y la puerta de entrada al hogar.

Cómo aplicarlo correctamente

Para poder aprovechar sus efectos al máximo, basta con colocar una mezcla de vinagre blanco y agua en un atomizador. El vinagre se puede aplicar en un marco de la puerta, en el suelo de la entrada, en pequeñas grietas o fisuras por donde pasan insectos y en zócalos o esquinas expuestas al exterior. Para que tenga efecto este método, lo ideal sería repetirlo una o dos veces por semana para mantener el efecto.

A esto hay que añadir que hay quienes deciden utilizarlo como limpiador energético, ya que, según el Feng Shui, esta práctica ayuda a eliminar las cargas negativas. Aunque es un método seguro, no conviene aplicarlo en puertas de mármol o piedra natural, así como en superficies más delicadas.