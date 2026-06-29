El Real Mallorca enloquece: hasta 830 euros para hacerse abonado de un equipo que acaba de bajar a Segunda División

La afición del Real Mallorca ha estallado contra la directiva ante las nuevas tarifas de los abonos para la próxima temporada. A pesar de que el equipo bermellón acaba de descender a Segunda División, un adulto que desee darse de alta como nuevo socio tendrá que desembolsar entre 805 y 830 euros.

La entidad balear ha lanzado su campaña bajo el lema ‘Volem Sentir’ («Queremos sentir»), aunque el primer sentimiento de la masa social ha sido de rechazo absoluto. Nada más publicarse las tarifas, las redes sociales se inundaron de reproches hacia la gestión del club. «Tengo dos amigos que planeaban abonarse y ya han cambiado de opinión», lamentaba un usuario en la red social X. «Cuando parece que no pueden hacerlo peor, se superan», señalaba otro, mientras que algunos perfiles iban más allá y proponían una «huelga de abonos».

Tarifas para Nuevas Altas

El club ha decidido ignorar la pérdida de categoría, manteniendo unas tarifas de alta que apenas varían respecto al curso anterior. En la Tribuna Oeste, las nuevas altas para adultos oscilan entre los 805 y los 830 euros. Para el colectivo de mayores de 65 años o menores de 21, el coste se sitúa entre 515 y 540 euros, mientras que el carné infantil (menores de 14 años) se fija entre los 270 y los 290 euros.

En la Tribuna Este, la tónica es muy similar: los adultos pagarán de 700 a 825 euros, la franja de jóvenes y mayores de 65 años abonará entre 370 y 430 euros, y las plazas infantiles costarán entre 215 y 255 euros.

En cuanto a las zonas detrás de las porterías, el Fondo Norte requiere un pago de 330 euros para el público adulto, 215 euros para la categoría de mayores de 65 o menores de 21 años, y 180 euros para los niños. Por su parte, el acceso a la Grada de Animación costará 265 euros en tarifa general, reduciéndose a 180 euros para los otros dos grupos de edad.

Tarifas para Renovaciones

El único alivio económico lo recibirán quienes decidan mantener su carné, ya que las renovaciones se han rebajado un 20% en comparación con el año pasado.

Tribuna Oeste (cubierta): Los adultos pagarán entre 495 y 535 euros. La tarifa para mayores de 65 o menores de 21 años se mueve entre 315 y 340 euros, y el pase para menores de 14 años se reduce a un rango de entre 190 y 200 euros.

Tribuna Este (Sol): Continuar en esta grada costará entre 415 y 450 euros para adultos. Las franjas de séniors y sub-21 pagarán de 210 a 250 euros, mientras que los niños tendrán una tarifa de entre 140 y 165 euros.

Fondo Norte: Mantener el asiento costará 265 euros a los adultos, 170 euros a los mayores de 65 o menores de 21, y 120 euros en categoría infantil.

Grada de Animación: Los importes se quedan en 180 euros para la tarifa de adulto y en 145 euros para las dos categorías especiales.

Calendario del proceso

La entidad ha segmentado la campaña en tres fases clave: