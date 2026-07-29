Calama señala a Zapatero como «beneficiario» de una red jerarquizada diseñada para «ocultar origen y destino de fondos»

El juez José Luis Calama considera en su auto que hay indicios para considerar que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es el beneficiario de una estructura jerarquizada diseñada para ocultar el origen y destino de fondos mediante contratos simulados y movimientos internos sin lógica económica.

En concreto, Calama pormenoriza un conjunto de indicios financieros que revelan «una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica».

Añade que «los clientes −Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor−, actúan como fuentes de financiación encubierta, mientras que sociedades como Caletón Consultores, Summer Wind, Caletón Consultores o Zenzap funcionan como instrumentos para introducir fondos y redistribuirlos hacia José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav y empresas del entorno de Julio Martínez Martínez».

Entre los principales indicios financieros que destaca Calama en su auto, consta que José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 490.780 euros de Análisis Relevante (2020-2025). Además de sumas superiores por supuestos servicios profesionales: 851.180 euros de Kreab Iberia, 649.552 euros de Thinking Heads Group, 352.980 euros de Gate Center, 200.000 euros de Focus Social Research (vinculado presuntamente a influencias en Bolivia), y otros importes de diversas sociedades.

Por otra parte, el juez estima que la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, es la principal receptora tras Zapatero. Recibió fondos de Análisis Relevante, Agropecuaria Lucena, Pickashop, Inteligencia Prospectiva (561.440 euros), Gate Center y Thinking Heads. Desde esta sociedad se transfirieron 247.191 euros a Laura y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, con Zapatero como autorizado.

Calama entiende, además, que Inteligencia Prospectiva actuó como vehículo para introducir fondos extranjeros vía ampliaciones de capital simuladas. Softgestor realizó pagos justificados con contratos artificiosos. Caletón Consultores funcionó como receptora y pagadora instrumental de fondos de Plus Ultra (más de 1,15 millones entre 2020-2025), redistribuyéndolos hacia sociedades del grupo Martínez.