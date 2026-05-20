Julio Martínez Martínez llamaba «jefe» a Zapatero, según el auto del juez

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sostiene en el auto en el que acuerda la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que Julio Martínez Martínez, considerado uno de los principales colaboradores del ex dirigente socialista, se refería a él de manera habitual como «su jefe» en las conversaciones analizadas por los investigadores.

Según el magistrado, las pesquisas practicadas hasta el momento han permitido reconstruir una compleja red de comunicaciones y pagos que apuntaría a una relación directa entre Martínez Martínez y Zapatero en las operaciones bajo sospecha. En el auto judicial, Calama señala además que han sido localizados pagos efectuados al ex presidente a través de distintas sociedades vinculadas al entramado investigado.

La resolución judicial describe a Julio Martínez Martínez como el «lugarteniente principal» de Zapatero dentro de la trama investigada y pone el foco en las maniobras de ocultación desplegadas por los implicados. Entre los elementos más relevantes figura el borrado sistemático de mensajes que Martínez intercambiaba con el ex jefe del Ejecutivo, una conducta que el juez interpreta como un indicio claro de conciencia de ilegalidad.

El magistrado explica que los investigadores han detectado huecos y asimetrías en las conversaciones recuperadas de los teléfonos intervenidos, lo que evidenciaría la eliminación deliberada de comunicaciones comprometedoras. Pese a ello, sí se han podido rescatar mensajes enviados por terceras personas a Martínez Martínez para que este los trasladara posteriormente a Zapatero.

En esos intercambios aparecen fórmulas especialmente reveladoras. Algunos mensajes comenzaban con expresiones como «Presidente, le reporto las novedades» o «Presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto». Otras conversaciones concluían con frases como «Estamos totalmente de acuerdo, Presidente», una terminología que el juez considera incompatible con una relación meramente indirecta.

Aunque el nombre de Zapatero no aparezca expresamente en parte de los registros telefónicos, el instructor concluye que el verdadero destinatario de esas comunicaciones era el ex presidente socialista. El auto sostiene que la dinámica de funcionamiento de la red buscaba precisamente evitar dejar rastros documentales que pudieran comprometer a sus integrantes.