Andy Kohlberg: 10 años en la isla y ni una palabra en español o mallorquín. El presidente se ha dirigido a las más de 200 personas presentes hoy en el acto de celebración del décimo aniversario de la llegada de la propiedad americana exclusivamente en inglés, auxiliado por una traductora. En toda una década el máximo accionista ha sido incapaz de pronunciar una sola palabra en otro idioma que no sea el suyo en ninguno de sus parlamentos oficiales. El acto de hoy, además, inaugura los festejos por el 110 aniversario de la fundación del club, efemérides que tendrá lugar el 5 de marzo.

al acto han acudido Jagoba Arrasate, y su cuerpo técnico, así como los cinco capitanes, Antonio Raíllo, Martin Valjent, Abdón Prats, Sergi Darder y Manu Morlanes, como representantes de la plantilla.Se ha echado de menos al CEO de fútbol, Pablo Ortells, que ha partido esta mañana a Madrid para tratar de cerrar el fichaje de un extremo derecho. Tiene de plazo hasta el próximo lunes a medianoche.

Kohlberg, en su inglés neoyorquino, ha explicado que en 2016 se emprendió un viaje que «no siempre ha sido fácil», pero en el que «el progreso ha sido constante». Todo con «una idea clara», que es que «el Real Mallorca tenía que reinventarse para volver a creer en sí mismo». Kohlberg, además, ha hecho balance de lo conseguido durante todos estos años: los ascensos deportivos, la actual racha de cinco temporadas consecutivas en Primera División, la renovación de un estadio que es de los pocos residuo cero en Europa, el aumento de la masa social y la sostenibilidad financiera lograda.

Sin embargo, ha destacado que «las cifras no lo dicen todo». «La verdadera historia es la resiliencia y la perseverancia. Superar las batallas por el descenso. Sobrevivir a una pandemia mundial. Competir contra clubes con un presupuesto diez veces superior al nuestro, sin perder nunca nuestro espíritu de lucha ni nuestra identidad. Hemos cometido errores. Hemos sufrido, mucho, hemos celebrado y hemos aprendido. Pero nunca hemos perdido de vista quiénes somos ni a quién representamos. Este club son sus aficionados, su historia, su isla. Nuestra responsabilidad es protegerlo y hacerlo más fuerte cada día. Hoy, estoy orgulloso de estos últimos diez años. Pero estoy aún más ilusionado con los próximos diez años. Porque seguimos teniendo ambición, hambre y una base sólida para seguir creciendo», ha indicado el norteamericano en su discurso.