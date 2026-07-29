El Barcelona se queda sin su delantero soñado: Kroupi estará cuatro meses de baja

Tras la salida de Robert Lewandowski a final del curso pasado después de terminar su contrato y con el futuro de Ferran Torres en el aire con su renovación pendiente, el Barcelona sigue haciendo todos los esfuerzos posibles por encontrar a su delantero soñado y poder regalarle a Hansi Flick la pieza que necesita para ponerle la guinda al pastel. Julián Álvarez es un nombre que lleva sonando todo el verano. Pero en las últimas semanas venía sonando otro jugador con mucha fuerza: Eli Junior Kroupi.

El delantero del Bournemouth, de solamente 20 años, era uno de los objetivos del Barcelona para reforzar su delantera. Era una opción muy compleja porque el conjunto inglés pedía 100 millones de euros más la negativa a desprenderse de un jugador importante para su equipo. Pero el jugador estaba dispuesto a dar el paso.

Y decimos «era» porque ya no es una opción. Varapalo tremendo para el Barcelona después de conocer este miércoles que Kroupi se ha lesionado, ha pasado por el quirófano y estará de baja entre tres y cuatro meses. Por lo tanto, no será jugador del equipo blaugrana de cara a la próxima temporada. Un golpe tremendo para un Barça que ve como las opciones se le siguen cayendo ante la gran dificultad de firmar a Julián por las constantes negativas del Atlético de Madrid.

Eli Junior Kroupi ha sufrido una fractura del quinto metatarso, se ha operado este miércoles tras regresar a Inglaterra (su equipo está de pretemporada en Austria) y estará unos cuatro meses fuera de los terrenos de juego. Informan medios británicos que el Bournemouth nunca había pensado en venderlo, aunque el interés del Barcelona era real. Ahora ya no es una opción para la delantera culé. Deco tendrá que seguir moviéndose en el mercado para buscar su delantero soñado y suplir la baja de Lewandowski.