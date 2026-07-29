El Barça espera a que Julián vuelva a apretar al Atlético para salir

Y de nuevo, compás de espera. Julián Álvarez, para sorpresa de muchos, dio un paso al frente durante el Mundial 2026: pidió salir del Atlético de Madrid rumbo al FC Barcelona. El movimiento fue tan inesperado como doloroso para el club colchonero, que veía como una de sus estrellas, quizá la que más, pedía volar. Con contrato hasta 2030 y una cláusula impensable, el poder seguía siendo rojiblanco y la oferta culé estaba lejos, lejísimos, de cualquier acuerdo posible. Han pasado semanas y el Barça espera otro movimiento de Julián para volver a apretar al Atlético.

El Barça sigue teniendo entre ceja y ceja el fichaje de Julián Álvarez, aunque siempre y cuando el Atlético de Madrid esté abierto a hablar y negociar un traspaso razonable por él. El argentino puede ser la guinda de un mercado bastante movido por parte de la secretaría técnico culé, con dos fichajes de peso que subsanan un déficit del equipo la pasada temporada, los extremos y la velocidad punta, alternativas en los costados, como han sido cubiertos con los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi.

Aun así, la delantera del Barça se ha quedado algo coja con la salida de Robert Lewandowski. Pese a que el polaco ya vino jugando mucho menos este pasado año, dejando minutos para otros jugadores como Ferran Torres particularmente, su papel fue importante en muchos partidos y sin él, esa posición tendrá que ser cubierta por futbolistas que no son puramente un 9, ya sea el propio Ferran o nombres como Raphinha, Dani Olmo o los recién llegados Gordon o Adeyemi.

Es por eso que Hansi Flick agradecería enormemente que la operación de Julián terminara cuajando, haciendo posible un entendimiento entre Barça y Atlético de Madrid. Pero el primer paso adelante del argentino no sirvió de nada, solamente para colocarle en la diana y enfurecer a los colchoneros. Desde el club culé, como apunta en Mundo Deportivo, están esperando un nuevo gesto por parte del delantero, una señal que les permita ganar fuerza en las negociaciones antes de que éste se incorpore a la pretemporada rojiblanca, previsiblemente el 10 de agosto.

Julián Álvarez se siente engañado por el Atlético, concretamente por Miguel Ángel Marín, que según el primero le habría prometido, allá por el mes de febrero, una salida fácil si así lo deseaba. El consejero delegado niega esto ahora y las negociaciones entre Barça y Atlético no han fluido hasta la fecha, principalmente porque el club culé tiene claro que no pasará de los 100 millones de euros por el subcampeón del mundo este verano.

Aún queda algo más de un mes para que se cierre el mercado de fichajes, tiempo suficiente para que pasen muchas cosas en torno al traspaso de Julián Álvarez. El delantero quiere salir y las próximas semanas, tome partido públicamente o no, pueden ser claves para que su salida tome forma como él desea. El Atlético tiene claro que no le dejará ir a cualquier precio, mientras que en Can Barça no quieren hacer ningún movimiento por encima del valor por el que tasan a Julián.