Gil Marín contesta a Laporta: «No aceptaremos ninguna oferta por Julián, ni de 100 ni de 200»

El Atlético de Madrid ha querido zanjar el caso Julián Álvarez de una vez por todas. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, ha respondido a Laporta mediante un vídeo publicado en las redes sociales del club. Después de que el presidente azulgrana asegurara que su oferta por el delantero argentino «no es infinita», los colchoneros han respondido de forma rotunda: «No aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200».

Así de claro se mostró Gil Marín, que insiste en que «el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid» y que no tienen ninguna intención de «transferirlo». Cuentan con él para la próxima temporada y no van a aceptar ninguna propuesta del Barcelona para que vista sus colores a partir de esta campaña que entra.

«Mi opinión es clara, la voluntad del club es clara, se la hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça… Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él», aseguró el consejero delegado en las redes sociales del club.

Además, Gil Marín quiso mandar un mensaje a Laporta dejando clara su postura inflexible por Julián públicamente tras las declaraciones del presidente azulgrana: «Recientemente escuché unas palabras del presidente en las que decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200».

El Atlético tiene la sartén por el mango. Julián Álvarez tiene contrato con el club colchonero hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de 500 millones de euros. El Barcelona hizo una oferta de 100 millones que fue rechazada. Y ahora Gil Marín deja claro que su respuesta sigue siendo la misma: Julián no está en venta. El que lo quiera tendrá que pagar la cláusula.