Laporta manda un aviso al Atlético por Julián: «No vamos a bailar la música a nadie»

Joan Laporta ha mandado un aviso en la noche de este domingo desde Dallas al Atlético de Madrid por Julián Álvarez. El presidente del Barcelona anunció que han realizado una oferta importante para fichar al delantero argentino, pero también aclaró que esa oferta caduca, ya que no están dispuestos a bailarle al agua a nadie. El mandatario blaugrana aterrizó en la ciudad americana para apoyar a los jugadores del Barça que van a disputar estas semifinales de la Copa del Mundo, que en total son diez.

«Sí, lo dije (que era sine die). Evidentemente, no le vamos a bailar la música a nadie. Vamos a marcar el ritmo nosotros. Esa oferta no es sine die y en su momento diremos hasta cuándo la mantenemos vigente. Esa oferta la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que le gusta al entrenador y a la dirección deportiva. La oferta es de una cuantía muy importante, pero no será ilimitada. La última vez que hablamos con Miguel Ángel Gil Marín fui muy claro. Hubo, en principio, una confusión sobre la oferta que hicimos. Se lo aclaré; y desde entonces no hemos avanzado más», comentó Joan Laporta sobre la oferta que le ha trasladado al Atlético de Madrid para firmar a Julián Álvarez.

«Vengo para apoyar a la Selección española», señaló Joan Laporta tras aterrizar en Dallas. También mencionó el nombre del próximo fichaje culé, Adeyemi: «Estamos muy ilusionados con él. Es peligroso, rápido y Deco ha llevado de manera excelente la operación. Ha salido la noticia cuando debía salir y estamos satisfechos».

También salieron los temas de Raphinha y Ferran como posibles salidas: «Sí, sí, sí, seguirá. No tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça. Es un jugador puntal. Con la incorporación de Gordon y de Adeyemi estamos reforzando la delantera, pero eso no quiere decir que nos vamos a desprender de él. La lástima es que no estuviese a tope la pasada temporada en los momentos decisivos de la Liga y la Champions».

Sobre Ferran Torres: «He escuchado y leído cosas. No tenemos constancia de nada. Ferran es de los 14 jugadores y estamos encantados. Cada vez que sale tiene peligro, tenemos grandes jugadores».