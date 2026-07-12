La tercera marcha de Flick arranca en Barcelona con una obsesión

El Barcelona arranca la temporada 26/27 este lunes, 13 de julio, a las 9:00 horas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper sin los internacionales. El tercer curso de Hansi Flick al frente del equipo blaugrana se pone en marcha con la obsesión de poder ganar la Champions League más de diez años después.

Vuelve el Barça al trabajo este lunes. A las 9:00 de la mañana comenzarán los primeros exámenes médicos y las primeras pruebas físicas habituales en cada inicio de pretemporada. «Lo hará sin los mundialistas, que se irán incorporando de forma progresiva a la dinámica del equipo», informa la entidad catalana. Hay que recordar que el Barça tiene diez jugadores en las semifinales del Mundial, siendo el equipo con mayor representación.

Dos semanas durarán los entrenamientos en territorio azulgrana, ya que a partir del 27 de julio, el Barcelona se trasladará a Inglaterra para realizar su stage veraniego hasta el 3 de agosto.

Una pretemporada que es la tercera que inicia Hansi Flick como primer entrenador del Barcelona. Tras ganar la Liga en sus dos primeros años, el técnico alemán, la plantilla de jugadores y el club tienen una gran obsesión que no es otra que ganar la Champions League. El Barça no gana la Copa de Europa desde 2015. Han pasado más de diez años y es una obligación que se marcan en este inicio de curso.

La pretemporada del Barcelona

Por el momento, el club catalán solo ha confirmado un amistoso internacional, el 31 de julio contra el Birmingham City, equipo de la segunda división inglesa, en su estadio. Antes, el 24 de julio, los azulgranas se medirán al Europa, de Primera Federación, a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Por primera vez desde 2021, en plena pandemia, el Barça preparará la temporada en un lugar tranquilo de Europa, del estilo de las recordadas estancias en Papendahl (Países Bajos) durante los años del ‘Dream Team’ de Johan Cruyff.

Nada que ver con la accidentada gira del pasado verano en Japón y Corea del Sur, que empezó con un día de retraso por el incumplimiento contractual del promotor de uno de los partidos amistosos, algo que no gustó a Flick.

Aunque el calendario original situaba el estreno del Barça en Liga el 16 de agosto en casa contra el Athletic Club, se espera que el debut se posponga al 22-23 de agosto en el Martínez Valero frente al Elche por las vacaciones y preparación de los mundialistas.

Diez mundialistas del Barcelona en semifinales

Los jugadores que compitieron en Estados Unidos, México y Canadá se incorporarán progresivamente al equipo. Los primeros serán el uruguayo Ronald Araujo, eliminado en la fase de grupos, el holandés Frenkie de Jong, apeado en los dieciseisavos de final, y el brasileño Raphinha, que cayó en los octavos de final.

Y los últimos serán los diez futbolistas que estarán presentes en las semifinales del torneo: los españoles Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres y Lamine Yamal, el francés Jules Koundé, y el inglés Anthony Gordon, el único fichaje oficial del equipo.

Son ocho los futbolistas del Barcelona con ficha del primer equipo que no acudieron al Mundial. Es el caso de los porteros Wojciech Szczesny y Marc-André ter Stegen, que no cuenta para Flick y apunta al Ajax, y los defensas Alejandro Balde, Andreas Christensen (renovado hasta 2028), Gerard Martín y Héctor Fort, tras terminar su cesión en el Elche.

Y el de Fermín López, que avanza en la recuperación de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que sufrió en mayo y le privó del Mundial, así como los también centrocampistas Marc Bernal y Marc Casadó, y el atacante Roony Bardghji. Estos dos últimos están en la rampa de salida para abandonar el club este verano.