El Barcelona tampoco debutará en la primera jornada de Liga contra el Athletic: se aplaza por el Mundial

El Barcelona, al igual que el Real Madrid, tampoco debutará en la primera jornada de la Liga por culpa del Mundial 2026. El conjunto culé ya tiene de forma segura a un jugador de su plantilla en semifinales de la Copa del Mundo tras la clasificación de Francia ante Marruecos. Ese es Koundé.

Por lo tanto, la primera jornada de Liga, que estaba programada para el fin de semana del 15-16 de agosto, y que iba a medir al Barcelona contra el Athletic Club en el Camp Nou, queda aplazada. El cuadro azulgrana debutará en la segunda fecha del campeonato en el Martínez Valero contra el Elche el fin de semana del 22-23 de agosto.

Este aplazamiento se debe a la medida que impuso la Liga para que los jugadores que están disputando el Mundial hasta las rondas finales tengan las vacaciones suficientes antes de comenzar la siguiente temporada. Todo aquel equipo que tenga jugadores en las semifinales del Mundial verá su primera jornada aplazada.

El Barcelona ya cuenta con Jules Koundé en semifinales del Mundial como jugador de su club. Pero puede tener varios más, ya que España e Inglaterra también tienen opciones de estar en esta ronda de la Copa del Mundo. Gordon juega en el combinado británico y en la selección española están Joan García, Cubarsí, Eric García, Gavi, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal y Ferran Torres.

Tendrá que esperar el Barcelona hasta finales de agosto para jugar su primer partido de Liga y lo hará fuera de casa ante el Elche. Habrá que esperar todavía para saber cuándo se jugarán esos primeros partidos aplazados de la temporada 26/27. Lo más lógico es que la Liga los coloque ente las jornadas dos y tres, pero por el momento no hay nada oficial al respecto.