Lamine Yamal presume en el Mundial de la bandera de España…y de la de Marruecos

Lamine Yamal es la gran esperanza de España para ganar el Mundial. A pesar de que no está en su mejor nivel, los de Luis de la Fuente confían en que el jugador de 18 años sea el que termine marcando la diferencia en la fase crucial del torneo. Al frente está Bélgica en cuartos y en su cabeza ronda la posibilidad de que pueda darse unas semifinales contra Marruecos, país al que tiene mucho cariño por sus raíces. Aunque la relación entre ambos países no está en buen momento por su decisión de elegir a la Roja, el delantero ha querido lanzar un guiño al país africano.

Lo ha hecho en redes sociales mientras prepara el partido ante los ‘diablos rojos’. En su perfil de Instagram publicó una fotografía de un bolso de marca con una cadena y varios pines que representan su trayectoria futbolística. Los que más han sorprendido han sido la bandera de España luciendo al igual que la de Marruecos. Ambas separadas por su icónica celebración y otros como un mando de Play, unos cascos de música, una camiseta del Barcelona y el trofeo de la Copa del Mundo.

Horas antes, el presidente de la Federación de Marruecos le había atacado duramente por no entender que decidiera jugar con España: «Lamine Jamel. No conozco a ningún español que se llame Jamel. Nuestra historia y nuestra civilización nos llenan de orgullo, y nos hacen sentir aún más orgullosos cuando, efectivamente, la nación marroquí contribuye al éxito de una selección nacional amiga y vecina como España», dijo Fouzi Lekjaa.

🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Lamine Yamal on Instagram. pic.twitter.com/R1EdHQn4my — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 7, 2026

Semanas antes también le retó a enfrentarse en la final del Mundial para ver «si realmente tomó o no la decisión correcta». El pasado mes de diciembre, Lamine Yamal confesó que dudó de si jugar con Marruecos en lugar de con España: «La verdad es que fue algo raro. Sí estaba en mi cabeza el ‘puedo jugar con Marruecos’. Justo Marruecos acababa de llegar a las semifinales del Mundial, pero en el momento de la verdad, nunca dudé. Con todo mi cariño y respeto para Marruecos, yo siempre he querido jugar una Eurocopa, jugar aquí en Europa. Siempre le tendré cariño a Marruecos. También es mi país. La verdad es que no hubiera sido nada raro ni malo jugar con ellos, pero España jugaba la Eurocopa. Yo me he criado en España y también siento que es mi país».

Para que se enfrenten en el Mundial, España y Marruecos tendrán que ganar sus respectivos partidos en cuartos para cruzarse en semifinales y luchar por un billete a la final del próximo 19 de julio. Primero, los ‘Leones del Atlas’ se medirán ante Francia y un día después la Roja ante Bélgica.