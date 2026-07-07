El Gobierno utiliza la imagen del hermano pequeño de Lamine Yamal y las redes se llenan de críticas

La Embajada de España en el Reino Unido ha recibido infinidad de críticas por utilizar la imagen del hermano menor de Lamine Yamal en redes sociales. Los usuarios de ‘X’ -antes Twitter- han cuestionado que el organismo oficial compartiera un cartel con la imagen de Keyne, hermano pequeño de la estrella de la Selección, para celebrar el triunfo de la selección española frente a Portugal en octavos de final del Mundial 2026.

El hermano pequeño de Lamine Yamal se ha convertido en un símbolo durante este Mundial, pese a que ya había aparecido en la Eurocopa de 2024 o en algunos partidos del FC Barcelona. La realización televisiva se centró en él durante la celebración del tercer gol de España en el duelo de dieciseisavos ante Austria. Keyne sorprendió por su efusividad y naturalidad a la hora de festejar el segundo tanto de Mikel Oyarzabal, apretando los puños y gritando con fuerza para celebrar. Las redes sociales se han llenado de memes e imágenes del hermano menor de Lamine Yamal desde ese momento.

Sin embargo, que un organismo oficial como la Embajada Española en el Reino Unido, que además es la máxima representación diplomática de España en el país británico, utilice la imagen de un menor de edad; no ha gustado a a la opinión pública. Algunos usuarios lo han considerado como «ridículo» y han preguntado a la cuenta oficial de esta embajada si han solicitado permiso a la familia del menor para compartir esta publicación. «Creí que era una cuenta falsa», comentaba otro perfil de la red social ‘X’. El mensaje de la cuenta oficial de la Embajada Española en el Reino Unido no ha sido eliminado, pese a las críticas generadas.

Después de esta polémica, los canales oficiales en redes sociales de la embajada mantuvieron el silencio hasta la mañana siguiente. Durante la mañana del martes han compartido una imagen de Mikel Merino, autor del tanto de la victoria ante Portugal y natural de Pamplona, para celebrar San Fermín. «A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el encierro, dándonos su bendición». ¡Viva San Fermín! y ¡Gora San Fermín!» ha señalado la cuenta oficial en ‘X’ de la Embajada Española en el Reino Unido.