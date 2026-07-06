Sale a la luz la reacción de la madre de Oyarzabal tras su foto con el hermano de Lamine

Una de las imágenes de la victoria de España ante Austria tuvo como protagonistas a dos familiares de futbolistas de la Selección. La realización televisiva se centró en la celebración de Keyne, hermano menor de Lamine Yamal, en uno de los tantos de la goleada (3-0) en dieciseisavos de final del Mundial. También apareció en el plano, en la parte inferior de la imagen, Dorleta Ugarte, madre del goleador español Mikel Oyarzabal. La imagen no tardó en hacerse viral en redes sociales tras la contestación de Borja Iglesias al periodista Fran Guillén, que se refirió a la madre de Oyarzabal como «la rubia de delante». Días después de este comentado intercambio en ‘X’ (antiguo Twitter), el delantero de la Real Sociedad ha desvelado la reacción de su madre.

Mikel Oyarzabal, máximo realizador español en este Mundial, es un futbolista que elude los focos y que no acostumbra a dejar grandes titulares ante los medios de comunicación. Unos titulares y portadas que se ha ganado en los últimos años, tanto por su rendimiento con la selección española como con la Real Sociedad; con la que ganó su segunda Copa del Rey esta temporada. Trabajando en silencio y lejos del ruido que generan las grandes estrellas, el delantero de Eibar no ha dejado de marcar con la Selección, con la que ya se sitúa en el sexto lugar de la tabla de goleadores históricos.

En los últimos días, el entorno de Mikel Oyarzabal ha recibido una atención en redes sociales a la que no se expone ni está acostumbrado. Con la respuesta de Borja Iglesias al periodista Fran Guillén, que señaló que «la rubia de delante nos ha privado del sticker de todos los tiempos», la imagen de Dorleta Ugarte pasó al primer plano. Oyarzabal ha explicado, ante una pregunta de la Cadena COPE, como ha vivido su madre este hecho. «Si hubiera salido sólo el plano del hermano de Lamine hubiera estado mejor», ha contado el ‘9’ de la Selección. El eibarrés ha dejado entrever que su madre hubiera preferido no protagonizar esta imagen viral junto a Keyne, que se ha convertido en todo un símbolo por su efusividad en la celebración de los goles de España.

Mikel Oyarzabal y su familia

Después de una noche en la que fue uno de los grandes culpables del triunfo español ante Austria, Mikel Oyarzabal tuvo un recuerdo para su familia desde el primer instante. Entrevistado por DAZN tras la conclusión del choque en el que firmó un doblete, el delantero se centró en los que le acompañan por encima de la pelea por los premios individuales. A una pregunta sobre cómo se veía luchando con Messi, Mbappé o Haaland por el trofeo de máximo goleador del Mundial, Oyarzabal respondió que no pensaba en ello y sí en la compañía de su familia. La misma que recibió una doble dedicatoria, una por cada gol. Oyarzabal hizo el gesto de una ‘M’, dedicado a su hijo Martín, y colocó el balón dentro de la camiseta para celebrar junto a su esposa, Ainhoa Larrauri, que esperan un segundo primogénito.