Quién es Ainhoa Larrauri, pareja de Mikel Oyarzabal: su edad, de dónde es y cuántos hijos tiene

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa su trayectoria y la Selección Española de Fútbol está haciendo frente de manera satisfactoria a sus partidos. Los jugadores vuelven a estar en el foco mediático, pero no son los únicos. El público también quiere saber cuál es el lado más personal de nuestras estrellas. Por ello, en esta ocasión, analizaremos el saldo sentimental de Mikel Oyarzabal. El joven, de 29 años, está viviendo una nueva edición del torneo. Una aventura deportiva donde su familia es su mayor apoyo. Por ello, Ainhoa Larrauri, su pareja, se encuentra a su lado en cada partido, apoyándole desde la grada.

Mikel Oyarzabal siempre ha dejado claro que es un chico muy reservado con su vida privada. Pues, ha explicado que solo hablará de su vida profesional. Y es que, lo personal lo alejará del foco mediático lo más que pueda. Pero, ¿quién es Ainhoa Larrauri, la chica que ha estado en el corazón del deportista durante años? Realizamos un repaso por todo lo que se sabe al respecto. Y es que, ya avanzamos que ella es una chica también muy discreta.

El lado más profesional y el más personal de Ainhoa Larrauri

Según informan varios medios de comunicación, Ainhoa Larrauri y Mikel Oyarzabal comenzaron su relación en el 2015. Él todavía estaba iniciando su vida futbolística, por lo que no tenía la popularidad que tiene ahora. Además, no era conocido a nivel nacional. Asimismo, ambos han disfrutado de un romance desde entonces.

Él no comparte publicaciones sobre ella ni su familia, pero hay una que data del 2015. «Porque contigo sobran las palabras. Zorionak, mi vida, disfruta de los 18, que lo tienes más que merecido. ¡Gracias por todo!», escribió junto a la imagen. Y es que llevan juntos desde que eran unos niños. Una relación sentimental completamente estable que experimentó un nuevo paso en el 2023, puesto que dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo en común.

Ainhoa Larrauri siempre ha preferido mantenerse al margen del ámbito público. De hecho, tiene sus redes sociales privadas. Se desconoce cualquier tipo de información relacionada con su vida privada, pero se la pudo ver durante la celebración de la Selección Española de Fútbol en la pasada Eurocopa.

Eso sí, Ainhoa Larrauri no es la única novia de un jugador de la Selección Española de Fútbol que está viviendo la aventura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como es bien sabido, Inés García, novia de Lamine Yamal, también está siendo un gran apoyo para el joven. De hecho, no se pierde ni un solo partido. Una labor que también está ejecutando Claudia Rodríguez, la pareja de Marc Cucurella. Todo ello sumado a Laura Abla, la pareja de Dani Olmo.