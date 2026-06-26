Quién es Laura Abla, pareja de Dani Olmo: su edad, de dónde es y en qué trabaja

La Copa Mundial de la FIFA ha dado el pistoletazo de salida de manera oficial y, con ello, vuelven a estar en el foco mediático los jugadores de fútbol de las selecciones participantes. Eso sí, en este viaje que dura un mes, si se tiene suerte y se clasifica para la gran final, también están presentes los familiares y las personas cercanas a los deportistas. En el caso de Dani Olmo, el joven de 28 años está haciendo frente a una nueva edición del torneo. Una experiencia que está compartiendo junto a su familia y su novia, Laura Abla.

La joven es una creadora de contenido en redes sociales que ha ganado mucha popularidad desde que ha sido vista con Dani Olmo. Tiene 27 años y es originaria de Alemania. Según han informado varios medios de comunicación, conoció al deportista en el 2023. Pues, en aquel entonces, el joven jugaba en el RB Leipzig, en Alemania. Un romance que han protegido del foco mediático, pero del que presumen orgullosos en redes sociales. Pero, ¿cuál es el lado más personal y el más profesional de Laura Abla? ¡Así se presenta!

El lado más personal y profesional de Laura Abla

Nacida en Alemania, Laura Abla es una modelo y creadora de contenido en redes sociales que ha ganado mucha popularidad durante los últimos años. Ha sido portada de importantes revistas de moda en su país, además de ser la imagen de diversas marcas publicitarias, pero su popularidad creció a pasos agigantados tras hacerse oficial su noviazgo con Dani Olmo.

En su cuenta de Instagram, la joven acumula más de 397.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales. Pero, en ocasiones, también publica instantáneas junto al deportista español. Y es que ella se ha convertido en uno de sus grandes apoyos. De hecho, estuvo presente en la pasada Eurocopa, apoyando siempre al deportista desde la grada.

Por ello, durante el torneo del Mundial 2026 no iba a ser menos. Asimismo, según informan varios medios de comunicación, la joven estuvo casada antes de estar con Dani Olmo. Sin embargo, fue en el 2022 cuando se divorció del que era su marido. Una relación que, según ella misma ha revelado públicamente, era bastante inestable y poco sana. Por ello, decidió alejarse por completo. Sin embargo, poco tardaría en volver a enamorarse. Pues, su historia con el futbolista español comenzó en el 2023.

Eso sí, Laura Abla no es la única novia de un jugador de la Selección Española de Fútbol que está viviendo la aventura de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Como es bien sabido, Inés García, novia de Lamine Yamal, también está siendo un gran apoyo para el joven. De hecho, no se pierde ni un solo partido. Una labor que también está ejecutando Claudia Rodríguez, la pareja de Marc Cucurella.