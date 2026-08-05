Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente historia, conscientes de que siempre van a saber cómo dejarles sin palabras. El pasado martes 4 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 458 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ser testigos de cómo Enriqueta no tiene reparos a la hora de aprovechar la ocasión que se le ha presentado para arrinconar, como nunca antes, a Rafael. Y todo con la firme intención de que salde la deuda a la mayor brevedad posible.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo Victoria y Mercedes hacen todo lo que está en su mano para intentar descifrar los verdaderos planes de Dámaso. Visiblemente desbordado por la situación y por la consiguiente presión, Rafael termina perdiendo el control de la peor manera. Hasta tal punto que no tiene reparos a la hora de expulsar a Rosalía de Valle Salvaje. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta drástica decisión?

¿Qué sucede en el capítulo 459 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 5 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Matilde se ha quedado verdaderamente sorprendida al encontrar una inesperada aliada en Enriqueta. Esta, por su parte, no duda un solo segundo en armarse de valor a la hora de dar una lección de humildad a Nicolás.

En cuanto a las parteras, no dudan un solo segundo en acudir a toda prisa al llamado de Rosalía en palacio. Lo que ni tan siquiera imaginan es que se trata de un cebo para tratar de demostrar, de alguna manera, que fueron ellas las que robaron a los bebés. Así pues, parece que ha llegado la hora de la verdad y, por tanto, estaríamos ante uno de los momentos más esperados para los seguidores de esta sorprendente ficción. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.