Tom Holland se sincera sobre las peores películas de su carrera: «No deberías verlas, son una basura»

Ya era una figura notoria de Hollywood, pero este verano ha supuesto la confirmación estelar de Tom Holland como estrella de la industria. El actor británico ha estrenado en esta cartelera estival dos películas que serán (con holgura) los taquillazos líderes del 2026: La Odisea y Spider-Man: Brand New Day. Ambas han alcanzado en tiempo récord la cifra de los 1.000 millones de dólares en el box office internacional y pronto, dejarán atrás a Michael, Super Mario Galaxy y Toy Story 5, las cintas que hasta ahora, comandaban la lista de las producciones más lucrativas de la temporada cinematográfica. Sin embargo, y a pesar de su éxito comercial y crítico, Holland reconoce que no toda su filmografía es tan encomiable. De hecho, en una reciente entrevista, ha tildado a algunos de sus trabajos como «basura».

Es el Hombre Araña más longevo y también, el que más dinero ha generado en la cartelera. Holland comenzó su vida actoral siendo el primer Billy Elliot del teatro, protagonizando el musical homónimo en el West End de Londres durante dos años. El cineasta español Juan Antonio Bayona lo eligió para Lo imposible (2012) y el resto es historia: el actual esposo de Zendaya fue apareciendo poco a poco, en pequeños papeles, hasta su debut como Peter Parker en Capitán América: Civil War. Como todo intérprete de reconocido prestigio, Holland conoce a la perfección el valor de la promoción en el posterior recorrido de los filmes en la cartelera. No obstante, una vez han pasado los años y sin ningún tipo de riesgo económico para los proyectos, el actor puede hablar abiertamente de cómo le resulta imposible recomendar a sus personas cercanas algunas de sus películas del pasado.

Tom Holland, sobre alguna de sus películas: «No deberías verlas»

Tom Holland se encuentra en plena gira mundial de Brand New Day. Su cuarto largometraje como el Hombre Araña ha sobrepasado cualquier expectativa, siendo el mejor estreno histórico en España y el segundo mejor estreno de una película de Marvel, sólo por detrás de Vengadores: Endgame (2019). Se espera que el seguimiento superheroico rebase la barrera de los 2.000 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los blockbuster más taquilleros de la historia del cine.

Eso sí, Holland no se siente orgulloso de todos sus trabajos y, aunque no citó a ninguna cinta en concreto, sus palabras en Dish Podcast fueron todo lo honestas que pueden llegar a ser las declaraciones de una estrella delante de una cámara:

«Me encanta. Cuando promocionas películas de las que estás muy orgulloso, es muy fácil. Porque cuando te preguntan por qué la gente debería verla, no le mientes a nadie. De verdad crees que deberían verla. Ya me ha pasado antes que me pregunten: ‘¿Por qué deberías ver esta película?’, y en el fondo pensar: ‘No deberías, porque es una mierda».

¿A qué películas puede referirse Holland?

Desde luego, el londinense no se refiere a su etapa en Marvel, ni a títulos como En el corazón del mar (2015), la producción de Ron Howard que coprotagonizó junto a Chris Hemsworth y Cillian Murphy.

Seguramente Holland se refiera a otras películas menores de sus inicios, como la canadiense Al filo del invierno (2016), la irlandesa El guardián de la reliquia (2017) o el fracaso absoluto de Chaos Walking (2021).

Los fans del nominado al Goya pueden verlo actualmente en las salas, tanto en su rol de Telémaco en La Odisea como en su regreso a las mallas del amigo y vecino de Nueva York.