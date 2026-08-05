Avance de ‘Sueños de libertad’ de hoy, 5 de agosto: Claudia se sincera como nunca con Miguel
Capítulo 619 de 'Sueños de libertad'
Avance de 'Sueños de libertad' de hoy, 4 de agosto: Marisol comunica una inesperada decisión
No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 4 de agosto, los espectadores de Antena 3 han podido disfrutar del capítulo 618 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, han observado cómo doña Clara termina enterándose de un cotilleo verdaderamente sorprendente, a la par que impactante. Todo ello mientras Nieves también descubre todos y cada uno de los detalles de la ruptura de Miguel y Claudia.
Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han sido testigos de cómo, por otra parte, Beatriz ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer una impulsiva confesión a Begoña. Todo ello mientras Marisol se ha armado de valor para comunicar la inesperada y contundente decisión que ha tomado. En cuanto a Gabriel, da el paso de rechazar hacer negocios con la Industrial, a pesar de las posibles consecuencias. Todo ello mientras Claudia no duda un solo segundo en aconsejar a Valentina sobre su trama.
¿Qué sucede en el capítulo 619 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 5 de agosto?
De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Damián no duda un solo segundo en replantearse la propuesta de Tasio respecto a Floral. Todo ello mientras doña Clara ha dejado completamente sin palabras a Paula tras hacerle una oferta verdaderamente impactante, a la par que inesperada.
Por si fuera poco, Mabel no duda un solo segundo en proponer cambios en la cantina que no gustan en absoluto a Salva. Andrés, por su parte, no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para lanzar un contundente órdago a Gabriel. Roque, por su parte, ha dado el importantísimo paso de hacer una pregunta de lo más comprometida a Eduardo. Todo ello mientras Claudia se sincera como nunca antes con Miguel. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie diaria Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.
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