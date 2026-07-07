Marruecos ataca a Lamine Yamal por haber elegido España: “No conozco ningún español que se llame Jamel”

Marruecos tiene mucho rencor dentro con Lamine Yamal. La decisión que tomó en noviembre de 2023, cuando jugó su cuarto partido con España, le dio la nacionalidad y eso fue algo que escoció mucho a la selección africana, pese a los intentos de convencerle de que su sitio estaba con ellos. En pleno Mundial y con la posibilidad de enfrentarse en semifinales, la Federación marroquí ha dado un palo tremendo al delantero de 18 años.

De nuevo ha vuelto a hablar el presidente de la FMF, Fouzi Lekjaa. A pesar de que su país está a un par de días de unos cuartos históricos contra Francia, prefirió lanzar un nuevo dardo a Lamine Yamal por el simple hecho de elegir a España como el país que quería representar. «Respetamos la decisión de Jamel; nunca la cuestionamos. Nunca hemos cambiado nuestra actitud hacia Jamel ni hacia su familia, quienes, según tengo entendido, suelen venir a pasar sus vacaciones, especialmente a las provincias del norte, su tierra natal. Siempre serán bienvenidos», inició.

Sin embargo, después iba a darle un palo a Lamine por no haberse dejado guiar por sus raíces marroquíes: «Lamine Jamel. No conozco a ningún español que se llame Jamel», comentó. Un dardo en referencia a su nombre completo, Lamine Yamal Nasraoui Ebana, pero optó por llevar solo sus dos nombres de pila impresos en su camiseta, tanto con el Barcelona como España.

«Nunca, al elegir jugadores, hemos sopesado la frustración frente al orgullo. Para nosotros, se trata de fútbol, ​​de la universalidad del fútbol. Jugar para un equipo con una nacionalidad administrativa, con la posibilidad de elegir, no cambiará en absoluto nuestros lazos con el país. Nuestra historia y nuestra civilización nos llenan de orgullo, y nos hacen sentir aún más orgullosos cuando, efectivamente, la nación marroquí contribuye al éxito de una selección nacional amiga y vecina como España», concluyó.

De momento, Lamine Yamal y Marruecos se cruzarán en semifinales si ganan sus respectivos cuartos. Primero los africanos ante Francia y luego España ante Bélgica. Un posible encuentro cargado de mucho morbo.