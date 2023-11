Lamine Yamal, español para siempre

Se acabó el debate. Lamine Yamal saltó al césped del estadio José Zorrilla a los 65 minutos de la segunda mitad para poner punto final a un debate que no existía, pero que era mejor cerra cuanto antes. El delantero del Barcelona cumplió su cuarto partido como internacional español y ya no podrá ser citado por ninguna otra federación. Es decir, ya no le podrá convocar jamás Marruecos.

La FIFA dice que son cuatro partidos y España no ha dudado. En las tres primeras oportunidades, ante Georgia, Chipre y Chipre, ha jugado minutos. Ahora, otra vez frente a Georgia, en el encuentro que cierra la fase de clasificación de la selección española para la Eurocopa de Alemania, donde estará el combinado nacional, no fue titular, pero sí participó en el segundo acto y esto es suficiente.

Hay que darle mérito en todo esto a la Federación Española de Fútbol, que estuvo muy rápida convenciendo a Lamine Yamal de que lo mejor para su futuro era defender la camiseta de España y no la de Marruecos. Walid Regragui, seleccionador del combinado africano, llegó a estar en Barcelona para tratar de convencer al delantero de jugar con los Leones del Atlas, pero finalmente las reuniones mantenidas con Tito Blanco, coordinador del fútbol base de la Federación, y Francis Hernández, director técnico y coordinador de selecciones nacionales, fueron más fructíferas y el extremo tomó la decisión de jugar con la selección española.

Lamine Yamal, una estrella para España

El delantero de 16 años debutó con España en la victoria del combinado nacional ante Georgia por 1-7, donde hizo un gol. Aquella tarde saltó al campo en el último minuto de la primera mitad. Después, fue titular en el 6-0 que la selección española hizo a Chipre en Granada. No vio portería, pero realizó un grandísimo encuentro. Se perdió las ventanas de octubre por lesión, pero regresó en noviembre para ver otra vez portería.

Para España, Lamine Yamal es el futuro, pero también el presente. Le cuida Luis de la Fuente y todo el combinado nacional, ya que saben que en su figura hay un potencial increíble y un jugador llamado a marcar diferencias en los próximos años. Si no hay contratiempos, su primera fase final será la Eurocopa de 2024 que se celebrará en Alemania.

¿Qué dice la FIFA?

La FIFA elevó a tres el número de partidos que podía jugar un internacional con una Federación antes de que ya no pueda cambiar de camiseta. Los puntos específicos de la norma establecen que un futbolista puede pedir el cambio de Federación si: