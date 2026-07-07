La reflexión de Cañizares sobre Lamine Yamal y su partido contra Portugal: «Le tiene mucho respeto»

Lamine Yamal no tuvo su mejor partido contra Portugal. La estrella de España no estuvo al 100% y se le notó hasta superado ante Nuno Mendes. Tanto que no pudo brillar hasta que se lesionó el lateral y tener a Semedo como su compañero de baile. Más allá de su felicidad por clasificarse con España para los cuartos de final, Santiago Cañizares lanzó una curiosa reflexión sobre la razón por la que no se atrevió a ser el jugador que tiene acostumbrado a todo el mundo.

Hasta ahora solo ha marcado un gol, renqueante por su lesión, y sin esa electricidad que echa tanto de menos. Pero la presencia del lateral, que ya le sufrió en la final de la Liga de Naciones, es algo que le afectó mentalmente: «Fíjate que también Yamal le tiene respeto a Nuno Mendes. Mucho, mucho», dijo Cañizares. En casi todos los duelos no pudo ser capaz de ganarle en el uno contra uno.

Es cierto que el lateral está en el mejor momento de su carrera, donde Luis Enrique es el gran culpable de ello por su mano en el PSG. Portugal aguantó ese carril hasta que, cerca de la hora de juego, Nuno dijo basta. Fue entonces cuando Lamine se sintió más liberado: «No le ha encarado. Le devolvía el balón porque no quería arriesgar nada. La única que tuvo fue con Nuno arriba, pero con lo demás, mucho respeto», dijo el ex portero.

Aun así, Lamine fue de menos a más, aprovechando que Semedo y Joao Félix le marcaban para generar espacios. Aunque le hubiera gustado ganar el duelo individual con Nuno Mendes, Yamal está focalizado ya en los cuartos contra Bélgica. Sabe que el momento clave son estos partidos y necesita un plus para dar un paso al frente. Ahora, sin su némesis, el extremo mira ya hacia delante.