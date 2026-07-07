La mansión que Lamine Yamal compró a Shakira por 11 millones de euros: piscina con cascada, 4.000 m² y campo de fútbol

Con sólo 19 años, Lamine Yamal se ha convertido en una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Su brillante irrupción con el FC Barcelona y la selección española también se ha visto reflejada en su vida fuera de los terrenos de juego. Prueba de ello es la espectacular casa en la que vive actualmente, una impresionante mansión situada en Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat (Barcelona), cuyo valor se sitúa en torno a los 11 millones de euros.

Pero si hay un aspecto que convierte esta vivienda en una de las más mediáticas de la ciudad es su historia. Antes de pertenecer a Lamine Yamal, la mansión fue el hogar de Shakira y Gerard Piqué, donde la cantante colombiana y el exfutbolista del Barcelona compartieron algunos de los años más importantes de su vida familiar. Tras la separación de la pareja, la propiedad cambió de manos hasta convertirse en el refugio del joven internacional español.

La vivienda se encuentra en una de las urbanizaciones más exclusivas y seguras del área metropolitana de Barcelona, una ubicación muy demandada por deportistas y personajes públicos gracias a su elevado nivel de privacidad. Además, su cercanía a la Ciudad Deportiva Joan Gamper permite al futbolista desplazarse con facilidad a los entrenamientos del FC Barcelona.

La propiedad impresiona por sus dimensiones. Dispone de 3.800 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres plantas sobre rasante y dos niveles subterráneos, donde se ubican un amplio garaje y una bodega. El proyecto fue diseñado por la arquitecta Mireia Admetller, que apostó por un estilo minimalista y contemporáneo, caracterizado por grandes ventanales, espacios abiertos y el uso de materiales nobles como la madera y el vidrio.

El interior destaca por su luminosidad y amplitud. La decoración, basada en tonos neutros y líneas limpias, crea ambientes elegantes y funcionales donde cada estancia está pensada para ofrecer el máximo confort. Todo ello convierte la vivienda en un espacio perfecto para combinar descanso, privacidad y preparación deportiva.

Uno de los mayores atractivos de la mansión son sus espectaculares zonas exteriores. La parcela cuenta con varias piscinas privadas, entre ellas una impresionante piscina con cascada, además de amplios jardines y terrazas que permiten disfrutar del entorno con absoluta tranquilidad.

Las instalaciones deportivas también juegan un papel protagonista. La casa dispone de un campo de fútbol privado, una pista de pádel y un gimnasio completamente equipado, espacios que permiten a Lamine Yamal mantener su preparación física sin necesidad de salir de casa. A ello se suma un estudio de grabación, varias salas de ocio, zonas de descanso y habitaciones para recibir a familiares e invitados con todas las comodidades.

Otro de los rincones más especiales de la vivienda es el espacio que el futbolista ha dedicado a exhibir sus logros deportivos. Allí conserva algunos de los premios más importantes de su todavía corta, pero brillante carrera, como el Golden Boy, el Trofeo Kopa, el Premio Laureus al Deportista Revelación, reconocimientos de LaLiga y otros galardones internacionales que ya forman parte de su palmarés.

Más allá del lujo, la seguridad es uno de los aspectos más cuidados de la residencia. La arquitectura de la casa y la configuración de la parcela están diseñadas para evitar miradas indiscretas, convirtiendo la propiedad en un auténtico búnker de privacidad, una característica muy valorada por una de las figuras más mediáticas del fútbol actual.