A sólo una hora de Madrid, en Castilla-La Mancha está el refugio de Inés García, la novia de Lamine Yamal: es el pueblo más rico de la provincia

La popularidad de Inés García se ha multiplicado en las últimas semanas. La joven ha pasado de ser conocida por sus publicaciones sobre moda y estilo de vida a convertirse en uno de los nombres más buscados en redes sociales tras hacerse pública su relación con Lamine Yamal.

Aunque una gran parte de su vida está ligada a Sevilla, ciudad desde la que comparte habitualmente contenido y donde continúa su formación universitaria, sus raíces se encuentran en Castilla-La Mancha. En concreto, en Pepino, un pequeño municipio de la provincia de Toledo situado a poco más de una hora por carretera de Madrid y a escasos kilómetros de Talavera de la Reina.

En COOL tenemos todos los datos sobre el refugio que ha sido testigo de los primeros pasos de Inés y estamos en disposición de afirmar que es una zona privilegiada.

Una relación consolidada

Durante meses, las especulaciones sobre un posible noviazgo entre Lamine Yamal e Inés García creciendo por momentos. Fotos y encuentros dieron pie a numerosos comentarios, aunque ninguno de los dos protagonistas confirmó la situación hasta hace apenas unas semanas.

La imagen que terminó por despejar cualquier duda llegó durante una cena organizada para celebrar los títulos conquistados por el Barcelona. Ambos posaron juntos ante las cámaras, un gesto que fue interpretado como la confirmación definitiva de su relación y que convirtió a la influencer en protagonista de la actualidad social.

Desde ese momento, el interés por conocer su vida personal se disparó. Su perfil en redes sociales experimentó un notable crecimiento y numerosos medios comenzaron a referirse a ella como «la influencer sevillana», un apodo motivado por el lugar desde el que genera la mayor parte de su contenido.

Pepino, un pueblo muy rico

Antes de instalarse en Andalucía, Inés García creció en la urbanización Prado del Arca, situada en el municipio toledano de Pepino. Se trata de una zona residencial formada principalmente por chalets independientes y viviendas unifamiliares que, con el paso de los años, se ha consolidado como una de las áreas con mayor poder adquisitivo de la provincia.

Los datos de renta media correspondientes a 2023 sitúan a Pepino como el municipio más rico de la provincia de Toledo, con una renta media anual de 38.282 euros por habitante. Pese a contar con una población cercana a los 3.000 vecinos, la localidad destaca por albergar urbanizaciones de alto nivel y por su cercanía con Talavera de la Reina, uno de los principales núcleos urbanos de la comarca.

Prado del Arca refleja esa realidad inmobiliaria. La oferta de viviendas en la zona evidencia un mercado orientado a inmuebles de gran tamaño y parcelas amplias. Los chalets disponibles parten aproximadamente de los 380.000 euros para viviendas de cuatro dormitorios y más de 230 metros cuadrados construidos, mientras que las propiedades de mayor valor superan los 580.000 euros, consolidando la imagen de una urbanización exclusiva dentro del entorno toledano.

A pesar de ese carácter residencial, Pepino conserva el ambiente tranquilo de un municipio de dimensiones reducidas, una circunstancia que contrasta con la intensa exposición mediática que actualmente rodea a una de sus vecinas más conocidas.

Inés García creció en Talavera

La etapa educativa de Inés García también transcurrió en el entorno de Talavera de la Reina. La joven cursó la Educación Secundaria y el Bachillerato en el IES Padre Juan Mariana, un instituto situado en la calle Fundidores de la ciudad.

Este centro educativo destaca por impulsar diferentes iniciativas relacionadas con la innovación y la formación tecnológica, entre ellas su participación en la Hydrogen Academy, además de ofrecer programas de Bachillerato para personas adultas en horario nocturno.

Tras finalizar esa etapa académica en 2023, Inés decidió trasladarse a Sevilla para continuar sus estudios universitarios. Ese cambio de residencia marcó también el comienzo de una nueva etapa en su presencia en internet.

Desde la capital andaluza empezó a publicar de manera constante vídeos en TikTok centrados en moda, tendencias, belleza y estilo de vida. Su contenido fue ganando seguidores de forma progresiva y en estos momentos es una de las profesionales más mediáticas de su sector.

Aunque ya había logrado construir una comunidad propia antes de convertirse en personaje de actualidad, fue la confirmación de su relación con Lamine Yamal la que multiplicó su repercusión pública y situó su nombre entre los más comentados en redes sociales.

¿Qué es lo más famoso en Talavera?

Más allá del interés despertado por la vida privada de la influencer, su origen también pone el foco sobre una comarca estrechamente vinculada a uno de los patrimonios culturales más reconocidos de Castilla-La Mancha.

La proximidad de Pepino con Talavera de la Reina hace que la localidad mantenga una estrecha relación con la cerámica, considerada uno de los principales símbolos culturales de la zona. La técnica artesanal empleada en la elaboración de esta cerámica fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, un reconocimiento que ha reforzado la proyección internacional de este oficio histórico.

La presencia de talleres, espacios dedicados a la artesanía y elementos decorativos inspirados en la cerámica forma parte del paisaje habitual de esta comarca, donde la actividad cultural y turística gira en buena medida alrededor de esa tradición.