Lamine Yamal luce un llamativo colgante antes del España-Austria con la imagen de un superhéroe

Lamine Yamal apareció en el SoFi Stadium de Los Ángeles en la previa del duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre España y Austria con un llamativo look que llamó la atención de todos los medios de comunicación. La perla española llevó un colgante gigante con la imagen de un superhéroe en el pecho.

Batman fue la figura que quiso representar Lamine Yamal antes de medirse a Austria en dieciseisavos de final del Mundial. La joya de la Selección española captó todas las miradas con ese increíble colgante en el cuello.

La imagen del conocido superhéroe en el pecho de la gran estrella de España. Los poderes de Batman en sus cómics y películas era lo que Lamine Yamal quería absorber para poder ser decisivo en este partido tan importante de la Selección española.

Lamine Yamal está decidido este jueves a lanzar regates contra Austria sobre el terreno de juego como Batman lanzaba sus armas contra sus enemigos. Esa fuerza del famoso murciélago es la que el ’19’ español transmitirá a sus compañeros para avanzar de ronda.