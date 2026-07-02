Lamine Yamal: «¿Presión? Mi madre me tuvo con 16 años, mi padre cogía cosas de la calle para poder traer comida a casa, eso sí que es presión»

Lamine Yamal está en boca de todos. El Mundial avanza y el atacante de la Selección Española está llamado a ser el líder y el que tire del carro en los momentos complicados, como ya hizo en la Europa siendo todavía menor de edad. La presión sobre su figura es grande, pero el extremo siempre ha llevado esa exigencia con naturalidad, en gran medida por lo que vivió siendo un niño en su casa cuando sus padres hacían cualquier cosa para que no le faltara un plato de comida en la mesa.

«Mi madre me tuvo con 16 años, que eso sí que es presión de verdad. Luego mi padre tuvo que ir a buscarse la vida, ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa. Eso sí que es presión», comentaba Lamine Yamal en una entrevista para la Cadena Ser en referencia a ese ruido mediático en torno a su protagonismo en el combinado nacional dirigido por Luis de la Fuente.

Las palabras del futbolista del FC Barcelona reflejan una realidad que ha marcado su forma de entender el éxito. Pese a haberse convertido en una de las grandes estrellas del fútbol mundial a una edad muy temprana, Lamine Yamal no olvida las dificultades económicas que atravesó su entorno familiar antes de alcanzar la élite, especialmente a raíz de su nacimiento cuando su madre apenas era una adolescente y su padre no tenía trabajo.

Lamine Yamal no olvida sus orígenes

Durante la entrevista también confesó que, pese a la fama, mantiene muy presentes sus raíces. De hecho, reconoció que suele revisar fotografías antiguas junto a su familia como una forma de recordar el camino recorrido. Esas imágenes, en las que aparecen sus padres, su abuela o sus amigos de siempre, se han convertido en una motivación para seguir creciendo tanto dentro como fuera del campo.

En lo personal, el atacante se muestra feliz junto a Inés García, su nueva novia. Fue hace unas semanas cuando ambos compartieron en redes sociales su amor y confirmaron su relación, y la joven influencer ha cruzado el charco para estar al lado de su pareja en una cita tan importante como el Mundial. La sevillana ha sido noticia también recientemente por desvelar cómo conoció a Lamine Yamal.

«Seguramente esperéis una historia de amor perfecta, loca, que, que lo vi en una tienda como se supone que ha pasado. Lo dijeron en Twitter, como que me denegaron la tarjeta y él estaba ahí para pagar. Mi salvador, mi héroe… Pues no. Nos conocimos por redes sociales y ya está», comenzaba. «Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree. A mí me empezaron a ver con él cuando nos fuimos a Grecia unas semanas antes y todo eso. Yo conozco a Lamine desde hace mucho más, tampoco tres años. Pero bastantes más meses de los que la gente se cree», explicaba.

Una Inés García que tiene total confianza en su novio y en la Selección Española: «Disfrutando de esta experiencia, de este mundial, con mi amiga, con él, con su familia, sus amigos. Nos lo estamos pasando genial. Vamos a ganar el Mundial, es el mejor. Esperemos que mi cumpleaños y su cumpleaños lo celebremos aquí. Eso significará que estamos ya casi en la final».