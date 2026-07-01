Alineación de España contra Austria: De la Fuente regresa al plan de Arabia

Si algo funcionó en la fase de grupos, Luis de la Fuente vuelve a ello en el primer partido de verdad del Mundial. España se mide a Austria en los dieciseisavos de final con la obligación de ganar y el seleccionador apostará por el mismo once que goleó a Arabia Saudí, el día en el que el combinado nacional dejó sus mejores sensaciones del campeonato. Tras el triunfo contra Uruguay, el técnico riojano recupera su plan más reconocible para intentar superar a un rival incómodo, físico y diseñado para castigar cualquier pérdida.

Unai Simón seguirá defendiendo la portería de la selección española. El guardameta del Athletic ha sido fijo para Luis de la Fuente durante todo el Mundial y llega a la primera eliminatoria sin haber encajado un solo gol en la fase de grupos. España necesita seguridad, personalidad con balón y tranquilidad en la salida, tres aspectos en los que el portero será clave ante la presión alta de Austria.

En defensa, Pedro Porro apunta a regresar al lateral derecho. El futbolista del Tottenham ya fue titular contra Arabia Saudí y dejó muy buenas sensaciones, aportando profundidad, energía y recorrido por banda. Su presencia permitirá a España ensanchar el campo y tener una salida exterior ante una Austria que acostumbra a acumular muchos jugadores por dentro. En el lateral izquierdo no hay debate. Marc Cucurella seguirá siendo el dueño del carril, una pieza imprescindible por intensidad, agresividad defensiva y capacidad para repetir esfuerzos.

La pareja de centrales estará formada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte. El joven central del Barcelona vuelve a aparecer en un escenario de máxima exigencia, pero su personalidad ha terminado de convencer al cuerpo técnico. A su lado estará Laporte, encargado de aportar experiencia, jerarquía y una salida limpia desde atrás. Ambos tendrán una misión fundamental: no regalar pérdidas ante una selección que vive de robar y correr.

Vuelve Olmo

En el centro del campo aparece una de las grandes claves del once. Rodri volverá a ejercer como pivote, el futbolista sobre el que gira todo el juego de España. Está siendo criticado, pero es intocable para De la Fuente. A su lado estará Pedri, llamado a dar continuidad, pausa y precisión en una noche en la que cada pase tendrá muchísimo valor. Por delante regrasará Dani Olmo, una de las novedades importantes respecto al duelo contra Uruguay. El jugador del Barcelona será el encargado de recibir entre líneas, acelerar en tres cuartos y romper el bloque austríaco desde dentro.

Arriba no habrá sorpresas. Lamine Yamal partirá desde la derecha, donde España necesita su desborde y su capacidad para condicionar a toda la defensa rival. En la izquierda jugará Álex Baena, que vuelve a ganar la partida por su trabajo, su inteligencia para moverse por dentro y su compromiso defensivo. Como referencia ofensiva estará Mikel Oyarzabal, valor seguro para Luis de la Fuente y uno de los jugadores que mejor entiende lo que pide el seleccionador.

Posible alineación de España

Esta podría ser la alineación de España para el encuentro de dieciseisavos de final del Mundial contra Austria: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.