Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el España - Austria del Mundial 2026 El Estadio de Los Ángeles acoge el España - Austria de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 La selección española es favorita para llevarse el triunfo y avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026

La selección española vuelve a vestirse de corto y ya llega el momento de la verdad para Lamine Yamal y compañía, ya que no habrá margen de error. España se enfrentará a Austria en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo y el combinado nacional tratará de conseguir la victoria en los 90 minutos para avanzar a unos octavos donde se cruzaría en el camino de Cristiano Ronaldo o de Luka Modric. A continuación te explicamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este choque del Mundial 2026 que se juega en el Estadio de Los Ángeles.

España – Austria de dieciseisavos del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

Las selecciones de España y de Austria se enfrentarán en el partido que corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis de la Fuente espera llevarse el triunfo del Estadio de Los Ángeles para plantarse en los octavos de final donde se tendrán que medir al ganador del cruce de Portugal y Croacia, que se juega unas horas después en Toronto. La selección española es clara favorita, pero va a tener que mejorar la imagen que ha ofrecido en la fase de grupos para poder hacerse con ese billete para la siguiente fase de esta emocionante Copa del Mundo.

La FIFA ha programado este apasionante encuentro de dieciseisavos de final del Mundial 2026 España – Austria para este jueves 2 de julio. El organismo que preside Gianni Infantino ha fijado el horario del choque de la selección española para las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Como viene sucediendo durante toda la Copa del Mundo, todo debería transcurrir con total normalidad en la previa del duelo para que el balón ruede de manera puntual en el Estadio de Los Ángeles.

Dónde ver en directo gratis el España vs Austria del Mundial 2026: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos en exclusiva para emitir en nuestro país todos los partidos que se jugarán durante la Copa del Mundo fue Dazn, pero RTVE también tiene una parte parcial de ellos, pudiendo ofrecer todos los de la selección española y, como máximo, uno al día de otros combinados. Este España – Austria de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en el Estadio de Los Ángeles se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago de Dazn, pero también gratis y en abierto por La1.

Todos aquellos aficionados que siguen incondicionalmente a la selección española de fútbol también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el España – Austria que cayó en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Para ello tendrán que descargarse las aplicaciones de Dazn y RTVE Play en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Estos dos medios también ofrecen a sus usuarios sus respectivas páginas webs para que puedan acceder a ellas con un ordenador y así no perderse nada del choque que se juega en el Estadio de Los Ángeles.

Además, habría que destacar que en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información previa a este partidazo de la Copa del Mundo, ya que tenemos a un enviado especial siguiente a la selección española durante todo el torneo. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Austria de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Una vez se escuche el pitido final publicaremos la crónica, compartiremos las reacciones relevantes que nos lleguen desde el Estadio de Los Ángeles y actualizaremos el cuadro de la competición.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Austria del Mundial 2026

Por otro lado, los seguidores de la selección española de fútbol que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tienen que saber que podrán escuchar gratis por la radio todo lo que suceda en el Estadio de Los Ángeles. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca conectarán con el España – Austria para narrar el minuto a minuto de lo que haga el combinado nacional.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido España – Austria?

El Estadio de Los Ángeles, situado en Inglewood, California, y conocido como el SoFi Stadium, será el campo donde se disputará el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 España – Austria. Este campo fue inaugurado en 2020, por lo que se trata de un recinto deportivo bastante nuevo en el que caben unas 70.000 personas y allí juegan Los Ángeles Rams de la NFL, además de que allí se ha celebrado ya una Super Bowl.

La FIFA designó al árbitro Glenn Nyberg para que imparta justicia en este vibrante y decisivo España – Austria de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El colegiado nació en Suecia y tiene 37 años, siendo internacional desde 2016. Todos esperan que el nórdico tenga una buena noche en el Estadio de Los Ángeles gracias a su experiencia.