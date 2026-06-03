Selección de Austria para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

Austria volverá a disputar una Copa del Mundo después de una ausencia que se prolongó durante casi tres décadas. Desde su última participación en Francia 1998, el combinado centroeuropeo había acumulado múltiples decepciones en fases de clasificación, hasta conseguir finalmente el billete para el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La clasificación supone un importante impulso para una selección que ha experimentado una transformación notable desde la llegada de Ralf Rangnick al banquillo. El técnico alemán ha cambiado la identidad futbolística del equipo, apostando por un modelo mucho más agresivo, dinámico y vertical que ya dejó grandes sensaciones durante la Eurocopa 2024.

Austria afrontará el Mundial con una mezcla de experiencia y competitividad, liderada por futbolistas veteranos como David Alaba y Marko Arnautovic, dos referencias históricas del fútbol austriaco que buscarán guiar al equipo en un torneo que devuelve al país al primer plano internacional.

Grupo de la selección de Austria en el Mundial 2026

El sorteo del Mundial 2026 encuadró a Austria en el Grupo J junto a Argentina, Argelia y Jordania. Se trata de un grupo exigente, especialmente por la presencia de la vigente campeona del mundo, aunque el conjunto austriaco confía en competir por uno de los puestos que dan acceso a las eliminatorias.

Austria tendrá además enfrentamientos directos ante Argelia y Jordania, dos selecciones con perfiles muy distintos, pero que también pelearán por avanzar a la siguiente ronda.

Cuándo juega Austria en el Mundial de 2026

El calendario de Austria en la fase de grupos ya está definido y arrancará con un duelo frente a Jordania en San Francisco Bay Area Stadium. El segundo encuentro frente a Argentina aparece como uno de los partidos más atractivos del grupo, mientras que el cierre ante Argelia podría resultar decisivo para las aspiraciones clasificatorias del equipo dirigido por Rangnick.

Estos serán los partidos de Austria en el Mundial 2026:

Miércoles 17 junio 2026 – 6:00 horas – Austria vs Jordania – San Francisco Bay Area Stadium

vs Jordania – San Francisco Bay Area Stadium Lunes 22 junio 2026 – 19:00 horas – Argentina vs Austria – Dallas Stadium

– Dallas Stadium Domingo 28 junio 2026 – 4:00 horas – Argelia vs Austria – Kansas City Stadium

Convocados de Austria para el Mundial 2026

Porteros

Patrick Pentz

Alexander Schlager

Florian Wiegele

Defensas

David Affengruber

David Alaba

Kevin Danso

Marco Friedl

Philipp Lienhart

Phillipp Mwene

Stefan Posch

Alexander Prass

Michael Svoboda

Centrocampistas

Christoph Baumgartner

Carney Chukwuemeka

Florian Grillitsh

Konrad Laimer

Marcel Sabitzer

Xaver Schlager

Romano Schmid

Alessandro Schöpf

Nicolas Seiwald

Paul Wanner

Patrick Wimmer

Delanteros

Marko Arnautovic

Michael Gregoritsh

Sasa Kalajdzic

Quién es el portero de Austria

La portería de Austria estará liderada por Alexander Schlager. El guardameta del Red Bull Salzburgo se ha consolidado durante los últimos años como la principal referencia bajo palos de la selección nacional.

Schlager logró imponerse en la competencia interna frente a Patrick Pentz, actual portero del Brøndby, aunque ambos cuentan con una amplia experiencia internacional defendiendo la camiseta austriaca. El primero suma 24 encuentros con la absoluta, mientras que Pentz acumula 17 apariciones.

Las estrellas de la selección de Austria en el Mundial 2026

Austria llegará al Mundial con varios futbolistas reconocidos en el panorama europeo, aunque las grandes referencias continúan siendo Marko Arnautovic y David Alaba, así como Marcel Sabitzer.

El delantero y el defensor afrontan probablemente la última gran competición internacional de sus carreras y mantienen un peso muy importante tanto dentro como fuera del terreno de juego. Arnautovic continúa siendo una pieza determinante en ataque gracias a su experiencia y liderazgo ofensivo, mientras que Sabitzer y Alaba representan el equilibrio y la jerarquía defensiva del equipo.

Así es el seleccionador de Austria en el Mundial 2026

El gran responsable del crecimiento competitivo de Austria es Ralf Rangnick. El técnico alemán, de 67 años, asumió el mando de la selección en 2022 y desde entonces ha transformado completamente el estilo del equipo.

Aunque su carrera como futbolista fue discreta, Rangnick construyó una enorme reputación como entrenador y director deportivo dentro del fútbol europeo. Fue una figura clave en el desarrollo del modelo Red Bull, trabajando como director deportivo tanto en RB Leipzig como en Red Bull Salzburgo.

Además, dirigió a equipos históricos como Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04, RB Leipzig y Manchester United. Su influencia táctica en el fútbol moderno ha sido ampliamente reconocida, especialmente por su apuesta por la presión intensa, el juego vertical y la agresividad sin balón.

La camiseta de Austria en el Mundial 2026