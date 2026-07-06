Así es Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal que ya se ha convertido en la estrella del Mundial 2026

Lamine Yamal no sólo fue protagonista sobre el verde en la victoria de España ante Austria en dieciseisavos de final del Mundial. Después del tercer tanto español, obra de Mikel Oyarzabal, los focos se desviaron por un momento hacia la grada durante la celebración del gol. Keyne, hermano menor de Lamine Yamal, dejó una estampa muy comentada en redes sociales. Pese a su corta edad, exhibió una explosión de júbilo, apretando los puños y gritando de alegría, para festejar el tanto que cerró la goleada de la Selección. El vídeo de la celebración, en el que también aparecía la madre de Oyarzabal, no tardó en viralizarse en redes sociales.

El hermano menor de Lamine Yamal ya había aparecido públicamente en el anterior gran torneo de selecciones que disputó España. Durante buena parte de la Eurocopa se pudo ver a Keyne junto a su hermano y a algunos de sus compañeros, como Nico Williams, durante las celebraciones postpartido. Entonces contaba con apenas un año de edad y gateaba por el césped de estadios como el Olímpico de Berlín, sede de la final e inicio de los festejos de la selección española tras proclamarse campeona de Europa en 2024. Ahí ya llamó la atención de los aficionados al fútbol, aunque esta se ha disparado en los últimos días.

El famoso vídeo de Keyne celebrando efusivamente el segundo gol de Mikel Oyarzabal ante Austria, también involucró a la madre del delantero de la Real Sociedad. El periodista Fran Guillén comentó sobre la citada imagen que «la rubia de delante nos ha privado del sticker de todos los tiempos».

La persona a la que hacía referencia, que aparecía en la parte inferior de la imagen de Keyne, era Dorlete Ugarte, madre de Mikel Oyarzabal. La respuesta de Borja Iglesias al periodista tampoco tardó en viralizarse en la red social ‘X’ (antiguo Twitter). «La rubia de delante te ha dado un doblete esta tarde, amigo», contestó el delantero del Celta y de la selección española.

NO SE PUEDE SER MÁS CRACK QUE KEYNE 😍#DAZNMundial pic.twitter.com/RFGj8EnZqi — DAZN España (@DAZN_ES) July 2, 2026

La ya icónica celebración del hermano menor de Lamine Yamal se ha convertido en un símbolo de apoyo a la Selección. Algunos ya esperan ver a Keyne celebrar los goles de España ante Portugal en el duelo de octavos de final del Mundial 2026.

Como referente ofensivo de la Selección, y protagonizando un duelo generacional de estrellas con Cristiano Ronaldo, estará un Lamine Yamal que ha reconocido en los últimos días lo que significa su hermano para él. «Mi hermano lo es todo para mí, es como si fuera mi hijo. Estoy enamorado de él», contó el futbolista del FC Barcelona sobre su hermano de tres años.

La familia es uno de los grandes pilares de Lamine Yamal, más aún en un torneo como el Mundial, lejos de casa y con la presión que supone enfrentar el la competición más seguida de todo el globo. En Estados Unidos le acompañan su madre, Sheila Ebana, su hermano Keyne y sus amigos más cercanos; además de su pareja, Inés García. Lamine, por el momento, no ha podido contar con el apoyo presencial de su padre, Mounir Nasraoui.