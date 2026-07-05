Oyarzabal reacciona al desprecio del lehendakari Pradales a la Selección: «Cada uno tiene sus gustos»

Mikel Oyarzabal se pronunció sobre las palabras de desprecio del lehendakari Imanol Pradales. El jugador vasco de la selección española respondió con total naturalidad, respetando la opinión del presidente del gobierno vasco, sin mojarse, después de que le preguntaran si iba con España en el Mundial y dijera que «yo soy de la selección vasca, punto» y que le gustaría que gane el torneo «la selección que mejor juegue y lo demuestre».

«Me gusta el Athletic», empezó diciendo el lehendakari. Cuando le preguntaron si quería que la selección española jugara en Euskadi, Pradales se hizo el sueco y contestó: «¿Contra Euskadi? Sí, por supuesto», a lo que el periodista le insistió en que le preguntaba si quería que jugara en Euskadi, no contra Euskadi: «A mí me gustaría que jugase en San Mamés contra Euskadi», insistió.

Sobre si va con España en el Mundial al contar con varios jugadores vascos, el lendakari dejó claro que no va con la Selección. «Me gustaría que gane la selección que mejor juegue y lo demuestre. Yo soy de la selección vasca, punto. Y a partir de ahí, que gane el mejor», señaló en una entrevista en Los Desayunos de RTVE y EFE después de resaltar que en España actualmente «hay unos cuantos y buenos jugadores» vascos como Unai Simón, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

❓¿Qué le parece a Oyarzabal la declaración de Lehendakari? 🤷 «Cada uno tiene sus gustos» ❌ «Yo no soy quién para hacer cambiar de opinión a nadie» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/PYYy7gL8QV — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 4, 2026

Sobre esto le preguntaron a Oyarzabal en una entrevista en El Partidazo de Cope. «Cada uno tiene sus gustos, y ya está», comentó el delantero vasco de la selección española al respecto. «Yo no soy quien para hacerle cambiar de opinión a otra persona, y lo que opina cada uno, es respetable», agregó el pichichi de la Selección sobre el hecho de que el lehendakari no apoye a España en el Mundial.

Mikel atraviesa por un gran momento de forma en esta Copa del Mundo. Viene de anotar un doblete contra Austria que le ha colocado como uno de los máximos goleadores del Mundial. Suma cuatro tantos en cuatro partidos y es el máximo artillero del combinado de Luis de la Fuente, además de un fijo en el once.