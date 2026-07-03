El lehendakari Pradales pone una condición para que España juegue en San Mamés: «Que sea contra Euskadi»

El lehendakari Imanol Pradales volvió a protagonizar un tremendo desprecio a la selección española de fútbol, pese a que el máximo goleador de España en el Mundial sea el futbolista vasco Mikel Oyarzabal. El político del PNV rechazó de plano la opción de que el equipo nacional dispute un partido en San Mamés, estadio del Athletic de Bilbao, salvo con una excepción.

«A mí me gustaría que España jugase en San Mamés contra Euskadi, la verdad», indicó el lehendakari, ante la pregunta del periodista Xabier Fortes, quien hizo hincapié en que eso no es posible. «No, no. Contra Euskadi no, en Euskadi, porque Euskadi me parece que no va a jugar en el próximo Mundial. Me parece a mí, a lo mejor estoy equivocado… Entonces le pregunto, ¿le gustaría que España jugara en San Mamés?», dijo.

Parrales no dudó en seguir en su empeño contra la selección española. «¿Quieren jugar aquí? Contra Euskadi, sí, por supuesto», añadió. El lehendakari, de hecho, prosiguió en su antiespañolismo dando el pronóstico sobre qué equipo ganará el Mundial que se está celebrando en Estados Unidos.

El lehendakari Imanol Pradales (@Imanol_Pradales), sobre si le gustaría que la selección española jugara en San Mamés: 🗣️»¿Contra Euskadi? Por supuesto.»#LosDesayunosRTVEEFE: pic.twitter.com/EfKXByc0b0 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 3, 2026

«A mí me gustaría que gane la selección que mejor juegue y lo demuestre. Yo soy de la selección vasca, punto. Y a partir de ahí, que gane el mejor», dijo, tras tener que admitir que en España actualmente «hay unos cuantos y buenos jugadores vascos».

Resulta cuanto menos llamativo que algunos de los referentes de la selección española estén siendo jugadores nacidos en el País Vasco y que su presidente esté haciendo estos desprecios. En la victoria de España del jueves sobre Austria por 3-0 el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal marcó dos de los goles, mientras que el portero del Athletic Club Unai Simón superó el récord de imbatibilidad que hasta ahora ostentaba el italiano Walter Zenga en la historia de la Copa del Mundo.