El mensaje de Lamine Yamal antes del España – Portugal: «Hoy me levanté feliz, que se joda, que se joda…»

Lamine Yamal ha vuelto a utilizar sus redes sociales, como es habitual, para calentar el partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Portugal. La estrella de la Selección española ha utilizado una foto suya celebrando un gol con la afición acompañada de un mensaje de una canción de Bad Bunny.

«Hoy me levanté contento y feliz. Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, que se joda, que se joda. Hoy me levanté contento, hoy me levanté feliz», dice la letra de la canción de Bad Bunny que publicó Lamine Yamal en sus redes sociales antes del partido del Mundial contra Portugal.

Es habitual este tipo de mensajes encriptados a través de redes sociales en Lamine Yamal. Con el Barcelona y con España. Sobre todo cuando se trata de un partido tan importante como este en octavos de un Mundial y ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Lamine Yamal se siente importante, sabe que es la gran figura de esta España y quiere demostrarlo en este gran partido. Ante Austria recibió el MVP del partido, aunque no dio ninguna asistencia y tampoco marcó. Se fue con esa espinita. Su motivación queda claro que es máxima con esta historia en redes para ser el hombre del partido ante Portugal.