Lamine Yamal silencia las críticas: «España empató y no es malísima»

Lamine Yamal es una de las preocupaciones antes del segundo partido de España en el Mundial. El delantero tuvo unos minutos ante Cabo Verde y no pudo evitar el empate que sembró la preocupación sobre la falta de gol en la Roja. En los últimos días la plantilla ha tenido críticas y eso ha hecho que el futbolista haya tenido que salir para transmitir tranquilidad y pedir confianza en la selección de Luis de la Fuente.

Hace días confesó que no está al 100% para jugar los 90 minutos de un partido. Aún sigue recuperándose de su lesión que sufrió el pasado mes de abril y el tiempo corre con la necesidad de España de tenerle a pleno rendimiento físico para las semanas clave del Mundial. Aunque Lamine Yamal apunta a ser titular ante Arabia Saudí, el delantero incidió en recalcar que España no está ni mucho menos muerta.

«Estamos en la primera jornada. España empató, Portugal también, Argentina ganó 3-0 y Francia 3-1…¿Y ya pensáis que la final es Francia-Argentina? No lo comprendo. Tenemos que disfrutar los partidos y no sacar una conclusión muy rápida. España no es malísima, sabéis que no es así», indicó Lamine. Con 18 años, el futbolista español asegura que no está ni mucho menos en su mejor nivel y que tiene el techo más alto.

Lamine Yamal cambiará de posición

«Me veo mucho mejor de lo que la gente me ve. Sé que el camino es muy largo y que tengo muchas cosas que mejorar. La gente ve como que este es mi nivel y ya está. Pero toda esa confianza que yo tengo puedo aprovecharla para muchas cosas. Me queda mucho camino y mucho que mejorar. Y mucho fútbol porque tengo 18 años», explicó en El País. Y para entonces no descarta cambiarse de posición con el paso de los años, tal y como lo hizo Leo Messi: «El único sitio donde no te pueden defender es en el medio porque hay mucha gente. Con el paso del tiempo acabaré ahí, porque en banda es muy fácil defender con tres, pero en el medio no pueden defenderme».

Pero, por ahora, Lamine tendrá que soportar estar rodeado de rivales en la banda: «Mínimo, siempre tres. Si tengo suerte, dos. Pero uno contra uno, nunca. El míster me dice: ‘Si tienes tres, hay tres compañeros libres’. Entonces es jugar atrás, obviamente, pero lo de los regates es ir improvisando. No se piensan porque es imposible», dijo Lamine.

Por último, también repasó su famosa frase ‘Mientras gane, nadie me podrá decir nada’: «Me salió en el momento. Sé que si digo algo así, luego voy a mi casa, me tumbo y me río mientras lo comenta la prensa. Ese punto me gusta, no me importa. Yo creo que es fútbol. Si digo que el domingo voy a meter seis goles, sé que no los voy a meter. Pues es un problema. Pero si te digo que el domingo voy a jugar bien, sé que tengo la capacidad. Es conocer tus límites y ya está», concluyó Lamine Yamal.