Alineación de España contra Arabia Saudí: Lamine y Olmo apuntan al once

España se juega mucho más que tres puntos ante Arabia Saudí. Después del inesperado empate frente a Cabo Verde en el debut mundialista, Luis de la Fuente está obligado a mover piezas para buscar una reacción inmediata en Atlanta. El seleccionador quedó satisfecho con la actitud del equipo tras el descanso ante los africanos, pero también entendió que algunas decisiones iniciales no funcionaron como esperaba. Por ello, todo apunta a que habrá cambios importantes en la alineación de España.

El principal nombre propio será el de Lamine Yamal. El futbolista del Barcelona revolucionó el encuentro contra Cabo Verde en apenas veinte minutos sobre el césped. Cada vez que tocó el balón generó peligro y obligó al rival a multiplicar las ayudas defensivas. La idea inicial de la selección era gestionar su recuperación poco a poco tras las molestias físicas que arrastraba antes del torneo, pero la situación clasificatoria ha acelerado los planes. Salvo sorpresa mayúscula, será titular frente a Arabia Saudí.

También apunta a regresar Dani Olmo. El mediapunta es uno de los jugadores más determinantes de la selección en los últimos años y su capacidad para moverse entre líneas puede ser clave ante un rival que previsiblemente volverá a protegerse cerca de su área. España necesita más creatividad, más ritmo y más capacidad para romper bloques bajos, algo que el futbolista catalán aporta como pocos.

En defensa apenas se esperan cambios. Unai Simón seguirá siendo el guardián de la portería. La pareja formada por Cubarsí y Laporte ofrece garantías y continuará en el centro de la zaga, mientras que Cucurella mantendrá su puesto en el lateral izquierdo. La única duda aparece en el costado derecho, donde Marcos Llorente parte con una ligera ventaja, aunque Pedro Porro también tiene opciones de entrar.

Lamine entra en escena

El centro del campo volverá a ser el corazón de la Selección. Rodri ejercerá de líder en la base de la jugada acompañado por Fabián Ruiz y Pedri. Los tres están llamados a dominar la posesión y marcar el ritmo de un encuentro en el que España tendrá la obligación de llevar la iniciativa desde el primer minuto.

Arriba, junto a Lamine Yamal y Dani Olmo, estará Mikel Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad seguirá siendo la referencia ofensiva de una Selección que necesita recuperar el gol para encarrilar su clasificación a los dieciseisavos de final.

Posible alineación de España

Este podría ser el once de España contra Arabia Saudí: Unai Simón; Marcos Llorente o Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo y Oyarzabal.