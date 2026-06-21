España – Arabia Saudí, en directo hoy: a qué hora es, dónde ver, alineaciones y pronósticos del partido del Mundial 2026 en vivo gratis
Sigue en directo el partido entre España y Arabia Saudí que definirá las posibilidades para superar la fase de grupos del Mundial
Las cosas no son como empiezan, sino como acaban. En ese mantra se mueve España desde que arrancara el Mundial con más expectación y favoritismo que juego y resultados.Cabo Verde dio el alto al plantear un partido lento y trabado que frenó (0-0) todo el potencial español. El 75% de posesión fue estéril. Las ocasiones de gol escasearon y se agudizó la dependencia de Lamine Yamal. La parte positiva es que Uruguay también se dejó la victoria ante Arabia Saudí, precisamente el próximo rival de España en el Mundial.
Ganar se antoja vital para dejar prácticamente asegurada, al menos, la presencia en los dieciseisavos. Lo de certificar el primer puesto, para más adelante, para el último partido contra Uruguay. Finalizar segundos de grupos supondría, con muchas opciones, un cruce con Argentina en dieciseisavos de final. España no solo necesita un resultado balsámico, también ofrecer un juego que recupere sensaciones y aplaque las dudas. Desde la expedición española transmiten tranquilidad y confianza para lo que viene.
El partido contra Arabia ha tornado en una final, tal y como dice Cubarsí, de ahí que se esperen cambios en la alineación de España. Lamine Yamal y Dani Olmo ganan enteros para regresar a la titularidad. Más desborde y juego combinativo. Oyarzarbal será el referente ofensivo, mientras que la segunda fila estará comandada por Rodri, Pedri y Fabián Ruiz. En la retaguardia formarán Llorente, Cubarsí, Laporte y Cucurella que escoltarán a Unai Simón. Arabia ya arrancó un histórico punto a Uruguay y sueña con, como poco, repetir su gesta ante España.
La peor noticia para Luis de la Fuente sigue siendo la ausencia de Víctor Muñoz. El futbolista no pudo recuperarse de los problemas físicos que arrastra y se pierde el encuentro frente a Arabia Saudí. De hecho, no tiene fecha de regreso y las sensaciones no son las mejores. Una baja sensible para una selección que pierde una alternativa ofensiva en un momento en el que necesita soluciones para recuperar el gol y mejorar la imagen ofrecida en el debut. España se la juega ante Arabia Saudí. Victoria o a echar cuentas.
De la Fuente quiere un cumpleaños feliz
No parece el mejor escenario para celebrar un cumpleaños, pero el día puede terminar a lo grande. Luis de la Fuente cumple este 21 de junio 65 años y lo hará en Atlanta, a miles de kilómetros de casa —aunque su hijo al lado y su familia cerca— y con toda la presión del mundo sobre sus hombros. El seleccionador español afronta una jornada especial, pero sabe perfectamente cuál es el único regalo que realmente desea recibir: una victoria frente a Arabia Saudí que permita a España encarrilar su clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial.
Raphael Claus, un árbitro de grandes citas para el España-Arabia Saudí
Raphael Claus será el encargado de arbitrar el partido que enfrentará el próximo domingo a España y Arabia Saudí en Atlanta. El árbitro brasileño estará al frente de un encuentro que ha ganado una enorme importancia para los de Luis de la Fuente después del inesperado empate frente a Cabo Verde en el debut mundialista.
¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido España – Arabia Saudí?
El Estadio de Atlanta, ubicado en Georgia, Estados Unidos, será el escenario donde España jugará contra Arabia Saudí en la jornada 2 del grupo H del Mundial 2026. La selección nacional debutó en la Copa del Mundo en este recinto deportivo que fue inaugurado en 2017 y que tiene capacidad para acoger a unos 71.000 espectadores, esperándose una gran entrada y un ambientazo en este choque.
Dónde escuchar por radio en directo el España – Arabia Saudí
Todos los aficionados que estén siguiendo el Mundial 2026 y no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de la selección española de fútbol en la jornada 2 del grupo H de la Copa del Mundo van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con el Estadio de Atlanta para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en el España – Arabia Saudí.
Dónde ver en directo gratis el España vs Arabia Saudí: canal de TV y cómo ver online
Dazn y RTVE son los dos medios de comunicación que poseen los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes choques que se jugarán en la Copa del Mundo, aunque hay que destacar que sólo el operador privado tiene íntegramente todos los partidos que se disputen. Este España – Arabia Saudí de la jornada 2 del grupo H del Mundial 2026 se puede ver en directo por televisión a través de Dazn y de La1. Esto significa que también se va a poder seguir el choque de la selección española en el Estadio de Atlanta gratis y en abierto por la TV.
España – Arabia Saudí: cuándo es y a qué hora empieza el partido
La FIFA programó este vibrante España – Arabia Saudí correspondiente a la jornada 2 del grupo H del Mundial 2026 para este domingo 21 de junio. El organismo que preside Gianni Infantino ha fijado el inicio de este choque de la Copa del Mundo que jugará la selección española en el horario de las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Como viene sucediendo en todo el campeonato, se espera que el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio de Atlanta.
El día que la Liga de Tebas llegó a un acuerdo con Arabia para la llegada a España de 9 futbolistas saudíes
Un domingo de enero de 2018, de esos de manta y película en el sofá, se convirtió en el desembarco de Arabia Saudí. Siete clubes españoles anunciaron de golpe la contratación de nueve futbolistas saudíes. Fichajes impuestos por el acuerdo que alcanzaron la Liga de Tebas y la Federación de Fútbol de Arabia Saudí. Llegaron siete jugadores profesionales y dos juveniles en calidad de cedidos. El proyecto iba más allá, también contaba con academias, metodologías y scouting en el país asiático.
La afición de España no se olvida de las buenas costumbres en Atlanta: «Gibraltar es español»
Alineación de Arabia Saudí
Este es el once que se enfrentará a España: Alowais; Saud, Almari, Altambakti, Lajami; Moteb, Alkhaibari, Nasser; Musab, Salem y Feras.
España jugará de rojo
Después de jugar de blanco con la segunda equipación ante Cabo Verde, España lucirá esta tarde la roja ante Arabia Saudí.
✅ Vestuario listo en Atlanta.
𝗛𝗢𝗬 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗥𝗢𝗝𝗢.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/R5eJC5pJMh
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 21, 2026
El España – Arabia no se podrá ver en las pantallas gigantes de la plaza de Colón por las altas temperaturas
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Ayuntamiento de Madrid han suspendido el llamado evento Plaza Selección, que era la posibilidad de ver el partido entre España y Arabia Saudí de este domingo en el Mundial en pantallas gigantes en la Plaza de Colón de Madrid. La suspensión se debe a las altas temperaturas previstas a esa hora en la capital de España.
Gavi, al banquillo de España
Esta vez Gavi comenzará el partido desde el banquillo. Fue uno de los más señalados ante Cabo Verde y De la Fuente ha preferido que empiece de suplente. Hace unos días así hablaba sobre la presión que tiene en el Mundial.
«Fue un partido difícil. Ya sabíamos a qué nos enfrentábamos. No porque se llame Cabo Verde van a ser una banda. Físicamente, todas las selecciones son fuertes y cualquiera te puede pintar la cara. Cabo Verde no era ninguna banda. No estuvimos todo lo bien que deseábamos; la circulación fue lenta y estuvimos espesos en los pases. Pero prefiero ir mal en los primeros partidos que en octavos, por ejemplo. Podemos hacer mucho mejor las cosas», dijo.
Lamine Yamal silencia las críticas: «España empató y no es malísima»
Lamine Yamal es una de las preocupaciones antes del segundo partido de España en el Mundial. El delantero tuvo unos minutos ante Cabo Verde y no pudo evitar el empate que sembró la preocupación sobre la falta de gol en la Roja. En los últimos días la plantilla ha tenido críticas y eso ha hecho que el futbolista haya tenido que salir para transmitir tranquilidad y pedir confianza en la selección de Luis de la Fuente.
Ramón Planes avisa a España: «Arabia Saudí no va a ser un rival fácil»
Arabia Saudí ya no es aquella selección exótica que aparecía cada cuatro años en los Mundiales para completar el cuadro. El crecimiento del fútbol saudí ha sido constante durante los últimos años y, aunque España sigue siendo claramente favorita para el duelo de este domingo, en el país árabe están convencidos de que pueden competir de tú a tú contra cualquiera. Así lo explica Ramón Planes, ex director deportivo del Al Ittihad, que conoce perfectamente la evolución que ha experimentado el fútbol saudí desde dentro.
Momento Dani Olmo
Todas las miradas apuntan a Lamine Yamal, que será titular por primera vez en el torneo, pero hay otro futbolista que vuelve a aparecer en el momento justo. Uno de esos jugadores que nunca protesta, que siempre suma y que acostumbra a responder cuando más le necesita la Selección. Ese futbolista es Dani Olmo, titular ante Arabia Saudí.
Luis de la Fuente hace cuatro cambios respecto a Cabo Verde
España se juega mucho más que tres puntos ante Arabia Saudí. Después del inesperado empate frente a Cabo Verde en el debut mundialista, Luis de la Fuente ha movido muchas fichas en su alineación en busca de la reacción inmediata en Atlanta. El seleccionador hará cuatro cambios respecto al partido de estreno en el Mundial, con Lamine Yamal a la cabeza.
Los cambios son los siguientes: Pedro Porro por Llorente, Dani Olmo por Fabián, Lamine por Ferran y Baena por Gavi.
¡ALINEACIÓN DE ESPAÑA!
Luis de la Fuente sale con el siguiente once contra Arabia Saudí: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
De la Fuente: «Los jugadores están picados y escocidos por las críticas»
Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio de Atlanta en la previa del encuentro que enfrentará a España y Arabia Saudí. Tras empatar contra Cabo Verde en este escenario, el combinado nacional está obligado a ganar para no complicarse la vida en este Mundial. No obstante, el seleccionador estuvo especialmente tranquilo e, incluso, se atrevió a bromear con los periodistas en alguna pregunta.
Laporte: «Estamos fastidiados, pero toca demostrar quiénes somos»
Aymeric Laporte compareció ante los medios de comunicación para analizar el encuentro que enfrentará en Atlanta a España y Arabia Saudí. El combinado nacional, tras empatar ante Cabo Verde en la primera jornada, está obligado a ganar para no complicarse la vida en la fase de grupos . El central será titular junto a Cubarsí.
Arabia Saudí, otro muro para España
Arabia Saudí ya ha demostrado que puede competir contra cualquiera. Lo hizo en la primera jornada ante Uruguay, arrancando un empate que ha cambiado por completo el panorama del Grupo H. Los saudíes llegan vivos, con confianza y sabiendo que un buen resultado frente a España les acercaría muchísimo a dieciseisavos de final.
Cubarsí: «El partido contra Arabia Saudí es como final»
Pau Cubarsí fue el jugador de la selección española encargado de atender a los medios de comunicación desde la sala de prensa de la Baylor School. El central analizó el momento de la selección española a dos días de enfrentarse a Arabia Saudí en Atlanta en un partido capital para los hombres de Luis de la Fuente, que tras empatar contra Cabo Verde en el debut están obligados a reaccionar.
Lamine Yamal admite que no está al 100% en el Mundial
Lamine Yamal no está para jugar a pleno rendimiento ante Arabia Saudí. A pesar de tener minutos en el debut del Mundial ante Cabo Verde, la estrella de España ha admitido que las sensaciones no están en que pueda ser esa pieza que tanto necesita Luis de la Fuente. Aunque sigue recuperándose favorablemente y trabajando en su vuelta lo antes posible para ayudar a la Roja, el delantero ha transmitido sus impresiones en las que asegura que no puede jugar los 90 minutos.
Lamine y Olmo apuntan al once
Lamine Yamal y Dani Olmo apuntan a ser las principales novedades del once de España contra Arabia Saudí, en un partido en el que, si ganan, estarán casi clasificados y, si no, tendrán que sacar la calculadora en la última jornada.
Sin margen de error para España
España está obligada a reaccionar ante Arabia Saudí después del pinchazo frente a Cabo Verde en la primera jornada. Para ellos, Luis de la Fuente hará algunos cambios en el once.
Bienvenidos al partido entre España y Arabia Saudí
Final para los nuestros, que necesitan una victoria para no tener que echar mano de la calculadora en la última jornada, Y, si de paso se produce con buen juego para reencontrar sensaciones, mejor que mejor. Arabia Saudí viene de arrebatar un punto a Uruguay y sueña con, como mínimo, repetirlo ante España. Dos horas para que ruede el balón en Atlanta. ¡Comenzamos!
¡Una hora para que empiece el partido!
España ya pisa el césped de Atlanta.