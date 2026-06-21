España – Arabia Saudí, en directo hoy: a qué hora es, dónde ver, alineaciones y pronósticos del partido del Mundial 2026 en vivo gratis

Las cosas no son como empiezan, sino como acaban. En ese mantra se mueve España desde que arrancara el Mundial con más expectación y favoritismo que juego y resultados.Cabo Verde dio el alto al plantear un partido lento y trabado que frenó (0-0) todo el potencial español. El 75% de posesión fue estéril. Las ocasiones de gol escasearon y se agudizó la dependencia de Lamine Yamal. La parte positiva es que Uruguay también se dejó la victoria ante Arabia Saudí, precisamente el próximo rival de España en el Mundial.

Ganar se antoja vital para dejar prácticamente asegurada, al menos, la presencia en los dieciseisavos. Lo de certificar el primer puesto, para más adelante, para el último partido contra Uruguay. Finalizar segundos de grupos supondría, con muchas opciones, un cruce con Argentina en dieciseisavos de final. España no solo necesita un resultado balsámico, también ofrecer un juego que recupere sensaciones y aplaque las dudas. Desde la expedición española transmiten tranquilidad y confianza para lo que viene.

El partido contra Arabia ha tornado en una final, tal y como dice Cubarsí, de ahí que se esperen cambios en la alineación de España. Lamine Yamal y Dani Olmo ganan enteros para regresar a la titularidad. Más desborde y juego combinativo. Oyarzarbal será el referente ofensivo, mientras que la segunda fila estará comandada por Rodri, Pedri y Fabián Ruiz. En la retaguardia formarán Llorente, Cubarsí, Laporte y Cucurella que escoltarán a Unai Simón. Arabia ya arrancó un histórico punto a Uruguay y sueña con, como poco, repetir su gesta ante España.

La peor noticia para Luis de la Fuente sigue siendo la ausencia de Víctor Muñoz. El futbolista no pudo recuperarse de los problemas físicos que arrastra y se pierde el encuentro frente a Arabia Saudí. De hecho, no tiene fecha de regreso y las sensaciones no son las mejores. Una baja sensible para una selección que pierde una alternativa ofensiva en un momento en el que necesita soluciones para recuperar el gol y mejorar la imagen ofrecida en el debut. España se la juega ante Arabia Saudí. Victoria o a echar cuentas.