Miles de aficionados de España abarrotan las calles de Atlanta: «¡A por ellos!»

La afición española volvió a responder. Más de 2.000 seguidores de la Selección repitieron este domingo el camino andando desde la Casa de España hasta el estadio de Atlanta en la previa del decisivo encuentro frente a Arabia Saudí. Una imagen, de unos 800 metros, que ya se vio en el estreno ante Cabo Verde y que volvió a demostrar el enorme respaldo que está teniendo el combinado nacional en Estados Unidos.

La iniciativa, impulsada por la Federación Española de Fútbol, fue nuevamente un auténtico éxito. Decenas de banderas, camisetas rojas, cánticos y un ambiente festivo acompañaron a los aficionados durante todo el recorrido hasta las inmediaciones del estadio. Familias, grupos de amigos y peñistas llegados desde distintos puntos de España y también residentes en Estados Unidos convirtieron las calles de Atlanta en una pequeña extensión de nuestro país.

La marcha sirvió además para elevar la temperatura de un partido que España afronta con mucho más en juego de lo esperado. El inesperado empate frente a Cabo Verde en el estreno ha dejado a los hombres de Luis de la Fuente sin margen para el error. Después del 0-0 ante la selección africana, el combinado nacional está obligado a reaccionar para evitar complicarse seriamente su futuro en el Mundial.

La situación es clara. Una victoria permitiría a España dar un paso de gigante hacia los dieciseisavos de final y afrontar con mayor tranquilidad la última jornada frente a Uruguay. Sin embargo, un nuevo tropiezo encendería todas las alarmas y dejaría a la Selección en una posición muy comprometida antes del duelo contra los sudamericanos.

España no está sola

Por eso el ambiente que se respiró durante toda la jornada en Atlanta fue muy diferente al de los días previos al debut. Hay ilusión, pero también sensación de urgencia. Los aficionados son conscientes de que el equipo necesita una respuesta inmediata y esperan que la entrada de Lamine Yamal en el once titular sirva para dar el salto de calidad que se echó de menos ante Cabo Verde.

Entre cánticos, fotografías y banderas al viento, los seguidores españoles quisieron mandar un mensaje claro a los internacionales: no están solos. Más de 1.500 aficionados acompañaron a la Selección en su camino al estadio. Ahora le toca a España responder sobre el césped en uno de esos partidos que pueden marcar el rumbo de todo un Mundial.