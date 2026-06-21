De la Fuente quiere un cumpleaños feliz

No parece el mejor escenario para celebrar un cumpleaños, pero el día puede terminar a lo grande. Luis de la Fuente cumple este 21 de junio 65 años y lo hará en Atlanta, a miles de kilómetros de casa -aunque su hijo al lado y su familia cerca- y con toda la presión del mundo sobre sus hombros. El seleccionador español afronta una jornada especial, pero sabe perfectamente cuál es el único regalo que realmente desea recibir: una victoria frente a Arabia Saudí que permita a España encarrilar su clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial.

La situación ha cambiado radicalmente en apenas unos días. La Selección aterrizó en Estados Unidos con la etiqueta de favorita y con la ilusión de conquistar la segunda estrella, pero el inesperado empate ante Cabo Verde encendió todas las alarmas. España dejó escapar dos puntos ante, a priori, el rival más débil del grupo y ahora está obligada a reaccionar para evitar que aparezcan los fantasmas.

En el cuerpo técnico existe la sensación de que el equipo estuvo lejos de su mejor versión. El propio De la Fuente es consciente de que hubo decisiones que no funcionaron como esperaba. España no tuvo el ritmo habitual, le faltó profundidad durante muchos minutos y no encontró soluciones hasta la entrada de varios futbolistas desde el banquillo. El seleccionador ha hecho autocrítica internamente y también tiene claro que toca corregir errores.

Por eso habrá cambios. El más importante será la entrada de Lamine Yamal en el once titular. El futbolista del Barcelona revolucionó el partido frente a Cabo Verde en apenas unos minutos y su presencia se considera imprescindible para abrir una defensa saudí que previsiblemente volverá a acumular muchos hombres por detrás del balón. Junto a él también apunta a la titularidad Dani Olmo, otro de los grandes agitadores del debut mundialista.

El mediapunta volvió a demostrar que es uno de esos jugadores que siempre aparecen cuando España más les necesita. Su capacidad para moverse entre líneas, generar ventajas y acelerar el juego puede resultar fundamental en un encuentro donde la paciencia será tan importante como el talento.

De la Fuente quiere una Selección más agresiva, más vertical y con mayor capacidad para generar ocasiones. El mensaje durante los últimos días ha sido claro: no hay margen para especular. Una victoria devolvería la tranquilidad y colocaría a España en una posición muy favorable para seguir avanzando en el torneo. Un nuevo tropiezo, en cambio, convertiría el duelo ante Uruguay en una auténtica final.

Por eso, más allá de las velas, las felicitaciones y los mensajes de cariño, el seleccionador sólo piensa en una cosa: ganar. Porque el mejor cumpleaños posible pasa por sumar tres puntos y dejar atrás las dudas generadas en el estreno.

De la Fuente sigue el camino de los campeones

La edad nunca fue un problema para los grandes seleccionadores españoles. Luis de la Fuente alcanza los 65 años siguiendo el camino de dos técnicos que tocaron el cielo con la Selección. Luis Aragonés conquistó la Eurocopa de 2008 con 69 años, mientras que Vicente del Bosque levantó el Mundial de Sudáfrica con 59 y la Eurocopa de 2012 con 61.

Ahora, el riojano quiere seguir ampliando su legado. Ya llevó a España a conquistar la Liga de Naciones y la Eurocopa. Su siguiente objetivo es mucho más ambicioso: añadir una segunda estrella al escudo y entrar definitivamente en la historia del fútbol español. Pero para ello, primero deberá celebrar su cumpleaños de la mejor manera posible: derrotando a Arabia Saudí en Atlanta.