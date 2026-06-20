Otro muro para España

Arabia Saudí no tiene a Lamine Yamal, ni a Rodri, ni a Pedri. Tampoco acumula una racha de 32 partidos sin perder ni aterrizó en este Mundial con la etiqueta de favorita. Sin embargo, si algo ha aprendido España tras su empate frente a Cabo Verde es que los nombres pesan poco cuando el balón empieza a rodar. Y precisamente por eso, en la Selección existe un enorme respeto hacia el rival al que se medirá este domingo en Atlanta.

Porque Arabia Saudí ya ha demostrado que puede competir contra cualquiera. Lo hizo en la primera jornada ante Uruguay, arrancando un empate que ha cambiado por completo el panorama del Grupo H. Los saudíes llegan vivos, con confianza y sabiendo que un buen resultado frente a España les acercaría muchísimo a dieciseisavos de final.

El principal peligro de Arabia Saudí está en su manera de defender. Es un equipo tremendamente disciplinado, muy ordenado tácticamente y capaz de convivir durante muchos minutos sin balón. No le importa encerrarse cerca de su área, acumular jugadores por detrás de la línea de la pelota y esperar pacientemente su momento. Un planteamiento que recuerda, y mucho, al que ya sufrió España frente a Cabo Verde.

Ahí aparece el gran miedo de Luis de la Fuente. No porque considere a Arabia Saudí superior a su selección, sino porque el encuentro puede desarrollarse por unos caminos muy similares a los del debut. España monopolizará la posesión, moverá el balón de lado a lado y tendrá que encontrar espacios donde prácticamente no existen. Justo el escenario donde el combinado nacional se cortocircuitó hace unos días.

Ante Cabo Verde faltó velocidad en la circulación, faltó profundidad y faltó desequilibrio. España tuvo el balón, pero le costó generar ocasiones realmente claras durante muchos tramos del encuentro. Arabia Saudí ha tomado buena nota de ello y buscará repetir la fórmula. Cuantos menos espacios existan, más cómodo se sentirá el conjunto asiático.

Arabia, mucho más que defensa

Además, los saudíes tienen argumentos para castigar cualquier error. Son un equipo muy peligroso cuando recupera la pelota. Sus transiciones son rápidas, atacan bien los espacios y cuentan con futbolistas capaces de recorrer muchos metros en pocos segundos. No necesitan generar diez ocasiones para hacer daño. Les basta una pérdida mal gestionada o una mala vigilancia para plantarse cerca del área rival.

Por eso, el partido tiene una importancia enorme para España. Tras el empate frente a Cabo Verde ya no hay margen para más tropiezos. Una victoria devolvería la tranquilidad y dejaría a los de Luis de la Fuente muy cerca de los dieciseisavos de final. Un nuevo pinchazo, en cambio, convertiría el duelo ante Uruguay en una auténtica final.

La buena noticia para España es que esta vez contará desde el inicio con más dinamita. Todo apunta a que Lamine Yamal será titular y en la Selección esperan que su capacidad para romper partidos en el uno contra uno sea la llave para abrir una defensa que promete ser tan resistente como la de Cabo Verde.

Porque Arabia Saudí no tiene el cartel de otras selecciones. Pero sí tiene exactamente el tipo de partido que más incómodo se le puede hacer ahora mismo a una España que sabe que se la juega antes de lo esperado en este Mundial.