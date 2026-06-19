España completa el último entrenamiento antes de viajar a Atlanta con Víctor Muñoz al margen

España completó este viernes el último entrenamiento en la Baylor School de Chattanooga antes de poner rumbo por carretera a Atlanta, donde el próximo sábado se jugará buena parte de su futuro en este Mundial frente a Arabia Saudí. Bajo un importante calor y con la máxima intensidad posible, los hombres de Luis de la Fuente ultimaron los detalles de un encuentro que ha adquirido una trascendencia enorme tras el inesperado empate cosechado en el debut frente a Cabo Verde.

La selección española ya no tiene margen para más tropiezos. El 0-0 de la primera jornada obliga a los campeones de Europa a reaccionar de inmediato si quieren evitar complicaciones innecesarias en la fase de grupos. Una victoria ante Arabia Saudí no sólo permitiría a España colocarse en una situación privilegiada para alcanzar los dieciseisavos de final, sino que también devolvería la tranquilidad a un equipo que llegó al Mundial con la etiqueta de favorito y que se vio sorprendido en su estreno.

Luis de la Fuente pudo contar con 25 internacionales durante la sesión de trabajo. La única ausencia fue la de Víctor Muñoz. La Federación Española confirmó en la noche del jueves que el futbolista sufre una nueva lesión muscular que retrasa todavía más su recuperación. En estos momentos no existe una fecha prevista para su regreso y su participación en el resto del torneo se ha convertido en una incógnita. El jugador del Liverpool hizo bicicleta en solitario mientras sus compañeros entrenaban.

Más allá de esa baja, las noticias son positivas para el seleccionador. Lamine Yamal, que ya revolucionó el partido ante Cabo Verde durante los minutos que estuvo sobre el césped, apunta a la titularidad frente a Arabia Saudí. El extremo del Barcelona está plenamente recuperado y todo apunta a que Luis de la Fuente apostará por él desde el inicio para tratar de romper un encuentro que se espera muy parecido al del debut.

Una ‘final’ contra Arabia

Porque en la selección tienen claro que Arabia Saudí planteará un partido muy similar al de Cabo Verde. Un rival ordenado, con muchos futbolistas por detrás del balón y dispuesto a aprovechar cualquier error para castigar a España. Precisamente por eso, durante los últimos días el cuerpo técnico ha insistido especialmente en mejorar la circulación de balón, aumentar el ritmo de juego y encontrar más situaciones de uno contra uno cerca del área rival.

La importancia del encuentro es máxima. Un triunfo dejaría a España muy cerca de los cruces y le permitiría llegar al duelo ante Uruguay dependiendo de sí misma para cerrar la clasificación. Un nuevo tropiezo, en cambio, convertiría el último partido de la fase de grupos en una auténtica final.

Por eso, en Chattanooga ya nadie habla de favoritismos ni de cálculos. El mensaje es claro dentro del vestuario: ganar a Arabia Saudí y recuperar el camino hacia la segunda estrella.