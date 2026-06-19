La mala suerte se ceba con Víctor Muñoz: una nueva lesión retrasa su regreso

Mala suerte para Víctor Muñoz, que vuelve a la casilla de salida. Cuando el extremo comenzaba a ver la luz al final del túnel y trabajaba con el objetivo de regresar cuanto antes a los terrenos de juego, una nueva dolencia muscular ha frenado en seco su recuperación y retrasa su vuelta a la competición en este Mundial.

Así lo ha comunicado la Federación Española de Fútbol a través de un parte médico en el que confirma que, durante el proceso de recuperación programado e individualizado que estaba siguiendo el futbolista, ha aparecido una nueva lesión muscular que obliga a modificar los plazos previstos. Este jueves ya se entrenó a menor ritmo que el resto de sus compañeros.

«Durante el proceso de recuperación programado e individualizado ha acontecido una dolencia muscular adicional que va a retrasar su incorporación a la competición. Su disponibilidad para los próximos partidos dependerá de la evolución de su sintomatología», explicó el Federación en un breve comunicado.

La lesión inicial de Víctor Muñoz se localizaba en el sóleo de la pierna izquierda, una zona especialmente delicada para futbolistas que basan gran parte de su juego en la velocidad, la explosividad y los cambios constantes de ritmo. Aunque la evolución estaba siendo positiva y existía cierto optimismo con respecto a su regreso, esta nueva dolencia obliga a extremar las precauciones.

Los servicios médicos no han querido fijar plazos concretos para su vuelta. Una decisión habitual en este tipo de lesiones musculares, donde cualquier precipitación puede provocar recaídas mucho más graves. Por ello, el futbolista seguirá un tratamiento específico y será evaluado de manera constante durante los próximos días para comprobar cómo responde a las cargas de trabajo.

La noticia supone un importante contratiempo tanto para el jugador como para el cuerpo técnico. Víctor Muñoz es uno de esos futbolistas capaces de aportar desequilibrio, velocidad y profundidad en los metros finales, unas características muy valoradas dentro del combinado nacional. Sin embargo, la prioridad absoluta en estos momentos pasa por completar una recuperación total y evitar cualquier riesgo innecesario.

Ahora todo queda pendiente de la evolución del extremo. Su presencia en los próximos compromisos queda seriamente comprometida y será su respuesta al tratamiento la que determine cuándo podrá volver a estar disponible. Mientras tanto, Víctor Muñoz tendrá que armarse nuevamente de paciencia para superar otro obstáculo más en una temporada marcada por los problemas físicos.