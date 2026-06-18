Víctor Muñoz dejará al Real Madrid 20 millones si se cierra su traspaso al Liverpool

Víctor Muñoz está cerca de convertirse en nuevo jugador del Liverpool. El conjunto inglés tiene muy encarrilado el fichaje del catalán después de adelantarse al Newcastle, que durante semanas parecía el gran favorito para hacerse con los servicios del canterano madridista. Una operación relámpago que, además, dejará una importante cantidad de dinero en las arcas del Real Madrid. En concreto, 20 millones de euros, ya que en Valdebebas conservaron el 50% de los derechos del futbolista cuando salió rumbo a Osasuna.

La operación vuelve a confirmar el acierto de la dirección deportiva madridista. Cuando el Real Madrid aceptó el traspaso del extremo al conjunto navarro por cinco millones de euros, más otro millón en variables que terminó cobrando tras su excelente temporada en El Sadar, también se aseguró mantener el 50% de sus derechos económicos. Una fórmula que la entidad madridista ha utilizado con éxito en varias operaciones recientes y que vuelve a dar sus frutos.

Víctor Muñoz se ha convertido en una de las grandes revelaciones del fútbol español durante la última temporada. Su rendimiento en Osasuna llamó la atención de varios clubes importantes de Europa. Durante semanas, el Newcastle parecía tener encarrilada la operación, especialmente después de la salida de Anthony Gordon rumbo al Barcelona. Sin embargo, el Liverpool ha irrumpido con fuerza en el momento decisivo y está dispuesto a abonar los 40 millones de euros de su cláusula para llevarse al futbolista, tal y como ha informado Fabrizio Romano.

En Valdebebas están siguiendo toda la negociación con tranquilidad. El Real Madrid nunca se planteó ejecutar la opción de recompra este verano. La llegada de Mourinho y la apuesta del club por futbolistas más contrastados reducían considerablemente las opciones de que el atacante regresase a la disciplina blanca. Aun así, la entidad madridista sabía que cualquier gran movimiento en torno al jugador acabaría generando un importante beneficio económico.

Mientras Víctor Muñoz prepara las maletas para aterrizar en la Premier League, el Real Madrid celebra una venta que realmente no ha realizado. Veinte millones de euros entrarán en las cuentas del club blanco gracias a una operación diseñada hace apenas un año y que vuelve a demostrar la capacidad de anticipación de la dirección deportiva madridista. En Valdebebas entendieron que el crecimiento del futbolista podía disparar su valor de mercado y diseñaron una maniobra que, pasara lo que pasara, estaba destinada a terminar en victoria.