El Real Madrid esboza el plan Víctor Muñoz

El Real Madrid no se olvida de Víctor Muñoz, al que sigue muy de cerca. De hecho, están muy pendientes de la lesión que ha sufrido en el sóleo y que podría apartarle del Mundial. Pero al mismo tiempo quieren tomarse su tiempo a la hora de decidir si regresará o no este verano, aunque la intención es esperar. Aguantar un curso más para seguir observando la progresión de un jugador que esta temporada ha dado un salto de calidad muy importante, convirtiéndose en un futbolista imprescindible para Osasuna e internacional español.

El deseo del Real Madrid es que Víctor continúe en Osasuna una temporada más, aunque son conscientes de que recibirá ofertas este verano para salir. Los blancos deben ser informados de cualquier propuesta que llegue a El Sadar, ya que poseen el 50% de sus derechos y siempre tendrán la posibilidad de ejercer la opción de recompra de ocho millones de euros o no.

Si algún equipo llega a Pamplona con la intención de pagar los 40 millones de la cláusula, 20 millones de euros irían a las arcas del Real Madrid y los blancos negociarían con el nuevo club de destino para seguir manteniendo el control del jugador. No obstante, el deseo es que continúe jugando en la entidad rojilla.

Lo que es seguro es que el jugador no fichará por el Barcelona. El cambio de agencia -ha dejado The Team para fichar por Niagara, aunque aún quedan contratos por resolver- tenía como objetivo recalar en la entidad azulgrana, pero no será posible porque el Real Madrid no lo permitirá. Si los catalanes quieren al canterano madridista, a Valdebebas deberá llegar una llamada para ser informados y, obviamente, para recibir un «no».

Las opciones del Real Madrid

Pasó tres años en La Masía, pero terminó de formarse en Valdebebas, donde estuvo hasta este verano. Tras cuatro temporadas, el Real Madrid vendía el 50% de sus derechos al conjunto navarro por cinco millones y otro más por objetivos, que aún no se han cumplido. La opción de recompra de los madridistas es por tres años y este mismo verano tendría que desembolsar ocho millones de euros para hacerse con la totalidad del extremo.

La redención de Víctor Muñoz

Víctor Muñoz ha conseguido superar todas las expectativas que había sobre él en su primera temporada en Primera. Y eso que todavía no ha terminado. El futbolista lo pasó fatal en su estreno en la máxima categoría, cuando debutó el pasado curso nada más y nada menos que en un Clásico con el Real Madrid. Lo hizo fallando una ocasión clarísima que habría supuesto el empate a cuatro de los blancos en un encuentro que terminaron perdiendo.

Aquel error le ayudó a crecer. La mentalidad ha sido un factor clave en su irrupción, fijándose en quien era su entrenador por aquel entonces en el filial, Raúl González, que en su debut falló todo y, después, se resarció estrenándose como goleador madridista contra el Atlético en su primer derbi. El resto es historia para el que fuera el ‘7’ madridista.

Pese a los cantos de sirena que suenan ahora con Víctor Muñoz, su forma de actuar no cambia. De familia humilde y trabajadora, sabe que todo lo que consiga será a base de esfuerzo. Así es como ha logrado llegar hasta la Selección y así es como buscará estar en el próximo Mundial… si la lesión de lo permite.